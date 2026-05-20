Иззеха близо 2 килограма фентанил при полицейска операция

Полицейските служители са иззели 1,78 кг фентанил, 9,27 кг зелена маса и 30 стръка канабис, почти 8 кг суха марихуана и близо 9,5 кг прекурсори за производство на дрога. Иззети са и други видове високорискови наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин, екстази, чай за пушене и др.

Резултатите са част от действията по специализирана полицейска операция, която стартира преди седмица по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Противодействието на разпространието на наркотични вещества е сред основните задачи, поставени от министъра пред професионалното ръководство на МВР.

Над 39 800 души и 3018 обекта са проверени за наличие/притежание на диазотен оксид, известен като райски газ. При проверките са открити над 8000 милилитра, 691 са задържаните, образувани са 445 досъдебни производства.

Друг основен акцент в операцията е противодействието на т.нар. улична престъпност. Само за седмица са открити 31 автомобила, обявени за издирване, а както 306 лица за общодържавно издирване. 3918 са проверените места, обичайни са събиране на хора от криминалния контингент, съставени са 2332 протокола за предупреждение, 25 са разкритите кражби на МПС и части от тях.

По приоритетното направление за контрол на пътното движение са проверени 101 037 МПС и 117 098 души. Съставени са 31 767 фиша, 3464 нарушения са санкционирани с актове. 15286 са връчените електронни фишове.

За противодействие на икономическата престъпност са проверени общо 4801 обекта, сред тях – свързани с дейности с черни и цветни метали, автоморги, заложни къщи, игрални зали и казина, фирми за бързи кредити, места за съхраняване на продукти от животински и неживотински произход. Проверки се извършват за акцизни стоки без бандерол и нарушения, свързани с права върху търговски марки. Проверени са общо 30194 души, задържаните са 369, образуваните досъдебни производства – 206.

Операциите продължават.