Апостолът като молитва: Пловдив в поклон пред делото му

Десетки се поклониха пред паметника на Левски на Бунарджика

Десетки пловдивчани сведоха глава пред паметта на Васил Левски днес, когато се навършват 153 години от гибелта на Апостола на свободата. Поклонението се състоя пред паметника му на централната алея на Бунарджика и събра граждани, представители на институции, културни и образователни организации, политици и общественици.

По традиция възпоменанието започна с панихида в храм „Св. Св. Петър и Павел“, а час по-късно церемонията продължи пред паметника.

Водещ бе актьорът Златко Павлов, който откри събитието с откъс от одата „Левски“ на Иван Вазов.

Официалното слово произнесе Маргарита Джарова – художник и дългогодишен директор на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив.

В изказването си тя подчерта, че Левски не е просто историческа фигура, а морален ориентир и жива мярка за чест и смелост.

„В историята на България има имена, които не просто се помнят, те се изричат тихо, с уважение, сякаш са молитва. Такова име е Васил Левски. Той не е само герой на миналото, а живо мерило за чест, смелост и саможертва“, заяви Джарова.

В словото си тя проследи пътя на Апостола – от дякон Игнатий до революционера, изградил Вътрешната революционна организация и повярвал, че свободата трябва да бъде извоювана от самия народ. Акцент бе поставен върху моралната сила на Левски, върху мечтата му за „чиста и свята Република“, в която всички са равни пред закона, независимо от вяра и произход.

„Носим Левски в сърцето си, защото той принадлежи на съвестта ни. Носим го, защото е живял така, както е мислел и е мислел така, както е живял“, каза още тя и припомни, че въжето на бесилото не успява да убие идеите му, а го превръща в безсмъртен символ.

На възпоменанието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. д-р Христина Янчева, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметове, районни кметове, общински съветници и граждани.

Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя и едноминутно мълчание в памет на Апостола.

Екипът на „Под тепето“ бе на място и излъчи част от поклонението на живо в страницата на медията в социалната мрежа Facebook. Вижте и богатата фотогалерия от събитието.