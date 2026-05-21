Музикално събитие с кауза, организирано от Музикална студио „Do- Re- Mi With Me“ и основателят му Стилена Пандова ще се проведе на 6 юни от 18:00 часа в Историческия музей в Пловдив.

Инициативата е посветена на подкрепата на деца със Синдром на Даун и аутизъм, а средствата от концерта ще бъдат дарени за закупуване на музикални инструменти за сесии по музикотерапия към Фондация „За Нашите Деца“.

Под мотото „Когато музиката има мисия“ младите пианисти ще представят специална програма, чрез която изкуството се превръща в инструмент за подкрепа, развитие и надежда.

Организаторите подчертават, че музикотерапията има доказан положителен ефект върху емоционалното развитие, комуникацията и увереността на децата със специални потребности. Именно затова каузата на концерта е насочена към създаване на повече възможности за тяхното развитие чрез силата на музиката.

Събитието се реализира с подкрепата на Фондация „За Нашите Деца“, а посланието към публиката е ясно – „Една вечер музика. Дълготрайна промяна.“

Организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да станат част от една вдъхновяваща вечер, в която музиката не само звучи красиво, но и променя животи.

Дата: 6 юни

Час: 18:00 ч.

Място: Исторически музей – Пловдив

линк към FaceBook страницата на Do-Re- Mi With Me: https://www.facebook.com/share/18ueyaiS6T/