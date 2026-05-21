Продължават споровете около новия правилник на парламента

08:21ч, четвъртък, 21 май, 2026
Комисията, която подготвя новия правилник на Народното събрание, продължава работа и днес, след като част от предложенията за промени останаха необсъдени на предишното заседание.

Сред темите, по които депутатите тепърва трябва да се произнесат, е отпадането на задължението държавни институции и местни власти да предоставят информация и документи на народните представители. Предлага се и премахване на ограничението министрите и премиерът да могат да отлагат само два пъти отговорите си по време на парламентарния контрол. И двете идеи са внесени от „Прогресивна България“.

Вече бе одобрено предложение в т.нар. „ден на опозицията“ да не се провеждат изслушвания на министри. Комисията подкрепи и по-строги изисквания за създаване на временни парламентарни комисии – за това вече ще са необходими подписите на поне 48 депутати.

Отменено бе и правилото парламентът да прекратява заседанията си по време на предизборна кампания – практика, въведена в предходни парламенти.

Окончателното решение за промените предстои да бъде взето в пленарната зала.

