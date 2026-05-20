Мобилен пункт за кръводаряване ще бъде разположен пред Областната управа

Призовават гражданите да се присъединят към инициативата и да дадат кръв в мобилната станция на Центъра за трансфузионна хематология

Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре в кампанията „Дари кръв, спаси живот!“, която се организира от Районния център за трансфузионна хематология – Пловдив.

Мобилният кабинет за безвъзмездно и доброволно кръводаряване ще бъде разположен пред сградата на Областна администрация от 09:00 до 13:00 часа. Инициативата е отворена и за всички пловдивчани, които желаят да се включат в благородната кауза и да помогнат на пациенти в нужда.

Районният център осигурява качествена и безопасна кръв и кръвни продукти за всички лечебни заведения в Пловдив и Южен централен район, което прави всяко даряване изключително значимо.

Даряването на кръв е жизненоважно, защото една единица кръв може да спаси до три човешки живота. Кръвта няма изкуствен заместител и може да бъде осигурена единствено чрез дарители. Всеки ден десетки пациенти – пострадали при инциденти, подложени на операции, онкоболни, родилки – разчитат на наличието на кръв. Процедурата е напълно безопасна, отнема малко време и е един от най-преките начини да помогнем на непознат човек. Редовните кръводарители допринасят за стабилни запаси в кръвните центрове, което е критично при спешни ситуации.

Областна администрация – Пловдив призовава всички, които имат възможност и желание, да се присъединят към инициативата. Даряването на кръв е акт на човечност, който може да промени нечий живот.