Съществуват древни занаяти, които не просто оцеляват през хилядолетията, а се превръщат в жива философия за хармонията между човека и дивата природа. На 26 ноември 2026 г. (четвъртък) от 18:00 ч. Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани жителите и гостите на града на необикновено пътешествие във времето и небесните висини – специална среща, посветена на древното изкуство на соколарството.

Възникнало преди повече от 4000 години в степите на Централна Азия и Близкия изток, соколарството (известно още като лов със соколи) е много повече от метод за набавяне на храна. През вековете то се утвърждава като благородническо изкуство, символ на престиж и дипломация, а днес е официално признато от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство на човечеството. В основата му не стои подчинението, а взаимното доверие, безграничното търпение и дълбокото познаване на инстинктите на едни от най-съвършените ловци в природата.

Водач в този завладяващ свят ще бъде Пламен Паскалев – изявен български соколар, обучител на грабливи птици и дългогодишен радетел за опазването на хищната орнитофауна. Със своя богат практически опит и всеотдайност към природата, той ще разкрие пред публиката тънкостите в общуването с пернатите хищници. Посетителите ще научат как се изгражда крехкият мост на доверие с дива птица, какви са биологичните ѝ тайни, с каква скорост атакува плячката си и защо соколарството днес играе ключова роля в съвременните програми за рехабилитация, размножаване и връщане в дивата природа на редки и застрашени видове.

Кулминацията на вечерта обещава незабравима емоция – присъстващите ще имат редкия шанс да се срещнат лице в лице с истински, обучени хищни птици. В непосредствена близост гостите ще могат да наблюдават грацията, острия поглед и внушителното присъствие на крилатите гости, да зададат своите въпроси и да запечатат мига със специална снимка за спомен.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани всички природолюбители, семейства с деца и търсачи на вдъхновяващи преживявания да станат част от тази вълнуваща вечер, в която древността, науката и дивата красота се срещат под един покрив.

Дата: 26 ноември 2026 г. (четвъртък)

Начален час: 18:00 ч.

Място: Регионален природонаучен музей – Пловдив (ул. „Христо Г. Данов“ № 34)

Входна такса: 5 €

Снимка с обучена хищна птица: 4 €

Задължително предварително записване на телефон: 088 273 1240 (поради ограничения брой места)