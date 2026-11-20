Полицаи ще регулират движението на две кръстовища в Пловдив за една седмица

В продължение на пет работни дни полицаи ще поемат регулирането на движението на две натоварени кръстовища в Пловдив. Мярката ще се прилага от 23 до 27 ноември включително, в часовия диапазон от 7:30 до 9:00 часа и се отнася за кръстовищата на бул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Коматевско шосе“ и на бул. „Никола Вапцаров“ с ул. „Коматевско шосе“.

Решението е предприето след анализ на пътната обстановка от сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Пловдив. Целта е да се осигури по-голяма пропускливост на автомобилния поток на двете кръстовища, заради което на всяко от тях ще има отделен полицейски екип, който ще регулира движението съобразно конкретната ситуация и интензивността на трафика.

Регулирането ще се извършва само след изключване на съответната светофарна уредба от компетентните служители и потвърждение към полицейския екип.

След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия.