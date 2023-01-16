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Пловдив чества Освобождението от османците

Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 08:15ч, понеделник, 16 януари, 2023
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145-тата годишнина от Освобождението на Пловдив от османско владичество отбелязваме на 16 януари 2023 год. Тържественото честване е в 11.00 часа с поклонение пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина.

Слово по повод годишнината ще произнесе Стоян Иванов – директор на Регионалния исторически музей в Пловдив. Водещ на събитието ще е Златко Павлов.

Във военната церемония, включваща полагане на венци и цветя, ще участват Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и комитет „Родолюбие“.

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Photo of Под Тепето Под Тепето Follow on Twitter Send an email 08:15ч, понеделник, 16 януари, 2023
0 128 Преди по-малко от минута
Photo of Под Тепето

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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