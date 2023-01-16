Пловдив чества Освобождението от османците

145-тата годишнина от Освобождението на Пловдив от османско владичество отбелязваме на 16 януари 2023 год. Тържественото честване е в 11.00 часа с поклонение пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина.

Слово по повод годишнината ще произнесе Стоян Иванов – директор на Регионалния исторически музей в Пловдив. Водещ на събитието ще е Златко Павлов.

Във военната церемония, включваща полагане на венци и цветя, ще участват Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и комитет „Родолюбие“.