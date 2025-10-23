След вчерашните протести на жителите на село Труд заради нередовния обществен транспорт, превозвачът е обиден, а хората са без превоз

Институциите търсят решение, но жителите са на ръба на търпението

Транспортната криза в община Марица се задълбочава. Ден след протестите на жителите на село Труд заради нередовния обществен транспорт, превозвачът по линии № 5 и № 8 – Петко Ангелов, обяви, че временно спира движението на маршрутка № 5, която обслужва връзката между Труд и Пловдив.

Причината – лична обида. По думите му, по време на протестите и в социалните мрежи били изречени тежки обвинения и обиди към него, фирмата и шофьорите.

„Хората от Скутаре, Маноле и Рогош са доволни от обслужването, но в Труд ни ругаят, без да сме виновни за техните проблеми. Ще отида на събранието в Труд, ще закарам и маршрутките. Искам да чуя от какво са недоволни, след това ще реша дали да възстановя линията“, заяви Петко Ангелов.

Среща в областната управа – частично решение

Днес сутринта в Областна администрация – Пловдив се проведе среща по повод транспортната криза в Община Марица. На масата за преговори днес седнаха превозвачът Петко Ангелов, кметът на община „Марица“ Димитър Иванов, кметът на с. Труд Спас Стайков, Галина Тошева – председател на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ и общинският съветник Станимир Тончев. След близо час напрегнати разговори, областният управител успя да постигне частичен консенсус между страните.

След разговорите беше обявено, че маршрутка № 8, която обслужва линията Пловдив – Скутаре – Маноле – Рогош, ще поднови движението си още днес следобед. Линия № 5 обаче остава спряна до ново решение.

Кметът на Марица заяви, че ще положи всички усилия за възстановяване на транспорта

Кметът на община Марица Димитър Иванов публикува снощи официално обръщение към жителите, след като от медиите научил за спирането на линиите:

„Днес следобед бях информиран от медиите, че превозвачът временно преустановява обслужването им. Опитите ми да се свържа с него засега са безуспешни. В петък ще настоявам въпросът да бъде обсъден на срещата в Областна администрация и ще направя всичко възможно редовният транспорт да бъде възстановен.“

Иванов поднесе извинения на всички засегнати жители и призова за търпение и разбиране.

Среща с превозвача утре в читалището

По отношение на маршрутка №5, която обслужва селата Труд и Строево, проблемът остава нерешен, тъй като жителите на Труд изразяват недоволство от състоянието на превозните средства. Превозвачът Петко Ангелову по време на срещата в Областта, категорично отказа да бъде въвличан в конфликта между Сдружение „Бъдеще за Труд“ и община „Марица“, но се ангажира да присъства на среща с жителите на Труд.

По информация на – – превозвачът Петко Ангелов е поискал среща с жителите на селото, за да чуе техните мнения лично.

„Превозвачът иска среща с хората в Труд, за да получи обратна връзка. Утре няма да има транспорт. След събранието ще прецени дали да вози Труд или не“, потвърди и Галина Тошева, която е администратор на групата „Забелязано в с. Труд“.

Събранието ще се проведе утре, 24 октомври, от 18:00 ч. в Народно читалище „Светлина“ в село Труд. Очаква се да присъстват и кметът на община Марица Димитър Иванов, както и кметът на селото Спас Стайков.

Жителите: „Не можем да останем без транспорт, защото някой се е обидил“

В социалните мрежи темата предизвика остра реакция. Мариета Койнова от село Скутаре написа:

„Години наред децата ни пътуват при нечовешки условия – в претъпкани автобуси, без въздух и без сигурност. И сега, защото някой се е обидил, оставят цели села без транспорт! Това е наказателна акция срещу хората, които поискаха нормални условия. Срам и позор!“

Гражданска солидарност: ФК „Скутаре“ вози децата до училище

Докато институциите търсят решение, местната общност проявява солидарност. Футболният клуб „Скутаре“ е организирал временен транспорт за учениците от селото, за да могат да стигнат до училище.

Жителите определят това като „човечен жест“, който показва, че дори извън институциите хората могат да се обединят в труден момент.

Изтекъл договор и липса на обществена поръчка

Припомняме, че договорът на фирмата на Петко Ангелов с община Марица е изтекъл, а в момента превозите се извършват по временна мярка, без проведена нова обществена поръчка. Според наредбата на Министерството на транспорта маршрутните линии се водят „допълнителен превоз“, който не подлежи на субсидии и строг контрол. Разписанията и цените се определят от самите превозвачи, а общината само одобрява маршрутите. Именно този пропуск в нормативната уредба е в основата на напрежението между жит елите, институциите и частните фирми.

Проф. Христина Янчева подчерта, че администрацията на областна управа и община „Марица“ са предприели всички необходими административни стъпки за решаване на транспортната криза. Самата тя инициира поредица от срещи между заинтересованите страни – общини, министерство и народни представители от комисията по транспорт, за да се стигне до намирането на работещо решение на транспортната криза. Както вече беше обявено, след среща с министъра на транспорта Гроздан Караджов на 3 октомври, бяха договорени няколко стъпки, които да бъдат изпълнени:

Постигнато е съгласие между двете общини – Пловдив и Марица за маршрутно разписание и схема. То е внесено в Областната комисия по транспорт. На база на това искане за 27 октомври със заповед на областния управител бе насрочено заседание на Областната комисия по транспорт, която да разгледа и утвърди маршрутно разписание и схема.

ИА „Автомобилна администрация“ е изготвила изменение на Закона за автомобилните превози, с което да отпадне задължението за използване на автогари по междуселищните автобусни линии за общините, чийто административен център попада областен център. Предложението вече е внесено за разглеждане в Народното събрание от народния представител Цвета Караянчева.

По време на срещата областният управител съобщи, че ще отмени насроченото за 27 октомври заседание на Областната транспортна комисия, като новата дата ще бъде обявена след приемането на измененията в Закона за автомобилните превози от Народното събрание.

Проф. Янчева изрази надежда, че диалогът между страните ще продължи и ще доведе до трайно решение в интерес на гражданите на община „Марица“.

Кметът Димитър Иванов заяви, че няма да допусне да страдат жителите на общината и ще положи всички усилия за намиране на решение на транспортната криза.

Утрешната среща в читалището може да се окаже решаваща за съдбата на линия № 5 и транспортната свързаност на региона. Жителите на Труд и околните села настояват за нормален, сигурен и редовен обществен транспорт, а не за временни компромиси.