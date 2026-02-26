Триатлон събира средства за неонатологията в Пловдив

За първи път в България ще бъде организирана пълна триатлон дистанция на закрито. Благотворителното събитие TRI Legend IN ще се състои на 28 февруари в София и е част от инициативата „Легендите за живота“, която има за цел да събере 20 000 евро в подкрепа на неонатологията в Пловдив.

Предизвикателството ще бъде реализирано от трима български атлети по издръжливост, сред които е и Момчил Димитров – организатор на състезанието TRI Legend в Батак и инициатор на проекта. Те ще преминат класическата триатлон дистанция – плуване, колоездене и бягане – изцяло в закрита среда.

Домакин на събитието ще бъде Pulse Fitness & SPA на бул. „България“ в София. Посетителите ще могат да присъстват безплатно и дори да се включат в инициативата, като плуват, карат колело или бягат заедно с участниците. За всеки изминат километър партньорите на кампанията ще правят дарения в подкрепа на каузата.

„Защо го правим? За да съберем средства за болнична апаратура. В подкрепа на Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив. За бъдещите легенди, защото го заслужават!„, пишат организаторите на сайта на събитието.

Желаещите ще имат възможност да направят дарение на място чрез дарителски кутии или QR код, както и онлайн по време на живото излъчване в YouTube, където ще могат да задават въпроси към атлетите.

Инициативата се осъществява с подкрепата на редица партньори, сред които Pulse Fitness & SPA, ASICS Bulgaria, ABopharma и Precision Fuel & Hydration.

Организаторите подчертават, че събитието има за цел не само да покаже спортна издръжливост, но и да обедини хората около значима кауза – подкрепата за най-малките пациенти в първите дни от живота им. Стартът на плуването е насрочен за 9:00 часа, а инициативата ще продължи през целия ден.