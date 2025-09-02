Опасни дървета в Северен
Масивни клони от изсъхнали дървета „валят“ по тротоарите около Френската гимназия, опасно е и в част от двора на училището
Граждани сигнализират за опасни паднали клони и изсъхнали дървета по тротоарите около Френската гимназия в район „Северен“ в Пловдив. Снимки, изпратени от живущи, показват огромни висящи клони и цели сухи дървета, които създават реален риск за живота и здравето на преминаващите.
Ситуацията е особено тревожна на фона на трагичния инцидент от последните дни, когато паднал клон край река Марица уби човек.
Положението в крайните алеи в двора на гимназията не е по-различно. В южната част зад игрището зелената площ буквално е непроходима джунгла.
Жителите призовават спешна намеса от страна на общината – премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета.
„Това е риск за всички – ученици, родители и граждани. Не можем да чакаме, докато се случи поредната трагедия“, споделят хората от района.
Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица
Гражданите очакват районната администрация да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на минувачите и да се предотвратят бъдещи инциденти.
„Няма време за отлагане! Призоваваме районната администрация да извърши незабавна проверка, премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета, за да се предотвратят трагични инциденти. Ситуацията е видима и за всеки минувач и налага спешни мерки, тъй като 15 септевнри чука на вратата. Безопасността на децата не търпи отлагане!“ – пише още в сигнала.
Пловдивчани, които се обърнаха към медията ни, са категорични, че от години не са виждали служители на ОП „Градини и Паркове“ на ул. „Вук Караджич“ в Кършияка, което е видно и от снимките им.
1 347 коментари
FYI, a detailed article on FDA equivalent standards. It explains quality control for ED meds. Source: п»їpolkcity.us.com.
п»їActually, I stumbled upon an informative resource about ordering meds from India. It covers how to save money on prescriptions. If you are looking for cheaper alternatives, check this out: п»їreputable indian pharmacies. Cheers.
п»їRecently, I found a great report concerning generic pills from India. The site discusses CDSCO regulations when buying antibiotics. For those interested in reliable shipping to USA, visit this link: п»їworld pharmacy india. Good info.
п»їRecently, I found a useful page regarding ordering meds from India. It details how to save money on prescriptions. In case you need Trusted Indian sources, check this out: п»їindianpharmacy com. Cheers.
п»їTo be honest, I found an interesting resource concerning Indian Pharmacy exports. It covers WHO-GMP protocols on prescriptions. If you are looking for Trusted Indian sources, read this: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine home delivery. Good info.
п»їActually, I found an interesting page concerning cheap Indian generics. It covers WHO-GMP protocols when buying antibiotics. If you are looking for factory prices, go here: п»їuseful link. Good info.
п»їLately, I found an informative article regarding Indian Pharmacy exports. It explains the manufacturing standards on prescriptions. If you are looking for reliable shipping to USA, check this out: п»їdetails. It helped me.