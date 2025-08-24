Почина мъж, ударен от паднал клон край Марица

78-годишен мъж, ударен от паднал клон край река Марица в близост до Пешеходния мост, е починал в пловдивска болница. Това съобщиха от районната администрация на „Северен“.

Инцидентът е станал, докато той е седял на пейка в зелената зона край Марица-север между Пешеходния мост и Герджика. Клонът се е отчупил и е паднал върху него.

„Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент. По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации“, съобщиха от администрацията.