Почина мъж, ударен от паднал клон край Марица

78-годишен мъж, ударен от паднал клон край река Марица в близост до Пешеходния мост, е починал в пловдивска болница. Това съобщиха от районната администрация на „Северен“.
Инцидентът е станал, докато той е седял на пейка в зелената зона край Марица-север между Пешеходния мост и Герджика. Клонът се е отчупил и е паднал върху него.
„Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент. По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации“, съобщиха от администрацията.
10 коментари
А по едно време Чомаков, щото не обичаше тополите, изсече всички дървета по Марица юг, след което не засади нищо. Но поне стана безопасно. Така де.
Ще споделя едни лични наблюдения, за премахнатите тополи – ако застанете на марица юг, няма как да не забележите, че те оформят свободен зрителен ъгъл, към тепето, стария град…
Екозащитниците нямат нищо общо. Някога, много отдавна, подкастряха дърветата като в цивилизованите страни, всяка година, по малко, така, че да е естетично. По-късно, в годините на мутрите, просто ги зарязаха. След това започнаха пак. Отрязваха всички клони, оставяха само един дънер, пък той си пускаше малки клончета, дърветата заприличваха на четки за тоалетна. Сега правят друго, като режат, оставят само два клона, но пък дълги, дървото заприличва на чатал, сянка никаква, при силен вятър тия клони се чупят.
Бих добавил, че като се изрежат клоните – дървото се опитва да оживее като започва да пуска филизи от дънера, тогава се обезформиха (и да повдигат настилката), всички дървета, или поне повечето, по улиците.
Нещо за екозащитниците дето реват за за всеки отрязан клон?
Който го е страх от мечки, да не ходи в гората – народна поговорка.
Оставка.
Идея: Някой да отиде и да подаде сигнал, включваш всички дървета на територията на града. После дрисните не могат да кажат, че няма подаден сигнал, като пак не си свършат работата. А този човек, кой ще го лежи сега или пак никой не е виновен?
Боклуци долни, чакате някой да умре,и тогава се задайства всичко. Няма такава държава смотана!!!
Като чакат на сигнали, защо сега ще правят пълен оглед? Ако го правеха периодично, можеше и по-навреме да открият този клон и да предотвратят нещастието.