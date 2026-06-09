Кои са майсторите на най-добрите мекици в Пловдивско?

Ученици от Сопот спечелиха първата награда на Празника на мекицата в Свежен, а отличието им беше връчено от шеф Ути Бъчваров – ВИДЕО

Майсторите на най-вкусните мекици в Пловдивско тази година се оказаха учениците от Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ в Сопот. Възпитаниците на специалност „Хлебар-сладкар“ грабнаха първата награда на традиционния Празник на мекицата в село Свежен, след като впечатлиха журито с умения, вкус и професионализъм.

Под ръководството на своя преподавател г-жа Личева младите кулинари демонстрираха майсторство при приготвянето на едно от най-обичаните български тестени изкушения и заслужено бяха отличени с приза за най-вкусни мекици.

Наградата им беше връчена лично от популярния кулинар и телевизионен водещ Ути Бъчваров, който поздрави участниците за таланта, ентусиазма и уважението към българските кулинарни традиции.

Празникът в Свежен премина с богата фолклорна и музикална програма, в която участие взеха самодейни танцови състави и възпитаниците на Детска музикална школа „Карловойс“ с ръководител Анита Илиева.

Отличното представяне на учениците от ПГ „Ген. Владимир Заимов“ е поредното доказателство за високото ниво на професионална подготовка в гимназията и за успешното съчетаване на традиционните български рецепти със съвременните кулинарни умения.

Победата в Празника на мекицата превръща младите хлебари-сладкари от Сопот в новите майстори на най-добрите мекици в Пловдивско.



Състезанието се проведе в Световния ден на закуската. За него ви разказахме в репортажа – С песен, менемен и ароматен чай: Как Одрин ни показа, че закуската е празник на живота.

Къде са най-вкусните микици в Пловдив може да разберете ТУК.

Снимки: Заимов ТВ