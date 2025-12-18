Иновативната комуникационна платформа „Информираност за безопасност“ на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив беше отличена в националния Конкурс за добри практики и иновации в дейността на администрацията, организиран от Института по публична администрация.

Конкурсът се провежда ежегодно с цел да насърчава институциите, които прилагат успешни и иновативни решения в работата си, и да популяризира добри практики, водещи до по-високо качество на административната дейност.

Платформата „Информираност за безопасност“ се е утвърдила като основен източник на актуална информация за ежедневните събития, превантивната дейност и инициативите на пловдивската пожарна. С над 6000 последователи тя изпълнява важна обществена функция – информира гражданите, мотивира младите хора при избора на професия, показва човешкия облик на пожарникарската професия и разказва истории за професионализъм, отдаденост и личен пример.

Националното отличие нарежда РДПБЗН – Пловдив сред най-добрите административни структури в страната и е признание за екипната работа и усилията на служителите за изграждане на доверие и позитивен публичен образ.

От дирекцията благодарят на всички свои служители, които допринасят за утвърждаването на институцията и за развитието на платформата.