Започна да се трупа сняг на Пампорово

Снежна покривка започва да покрива Родопите. В района на Пампорово и околните местности вече се трупа сняг, а температурите се понижават. Макар снежната покривка все още да е оскъдна и недостатъчна за ски, постоянният валеж създава очаквания ски сезонът да стартира. Кадри от лайвкамерите в курорта показват все по-снежни и бели гледки.

В самия курорт температурата е –1 градус. Част от лифтовите съоръжения работят, което позволява на туристите да се насладят на планинската атмосфера, въпреки че ски пистите все още не са отворени.

От Планинската служба предупреждават, че при липса на достатъчно сняг планинските спасители не могат да използват моторни шейни или ски, което многократно увеличава времето за достигане до пострадал при евентуален инцидент. Туристите трябва да бъдат изключително внимателни, а автомобилите – задължително подготвени за зимни условия. Планинските маршрути около хижа „Здравец“ и местността Копривките изискват добра подготовка.