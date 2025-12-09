Българската гайда вече е част от световното наследство на ЮНЕСКО

Българската гайда официално е вписана в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това става ясно от коментар на бившият заместник-министър на културата и зам.-кмет на Пловдив Амелия Гешева в социалните мрежи.

Днешната новина е факт, с който България може да се гордее, написа Гешева. Тя подчерта, че решението е взето след многогодишна работа, подготовка и подкрепа от десетки експерти, институции и общности, свързани с опазването на традицията.

Припомняме, че окончателното решение се очакваше да бъде взето през декември 2025 г. в Ню Делхи, Индия.

„Постижението е резултат от труда на екипа, изготвил кандидатурата – доц. д-р Ангел Янков, Таня Марева и доц. д-р Наталия Рашкова, както и специалистите от Регионалния исторически музей – Смолян. В началните етапи ценни насоки и подкрепа оказват проф. Николай Ненов, проф. Светла Димитрова и доц. Ирена Бокова„, коментира Амелия Гешева.

Процесът е подкрепен от над 120 гайдари, майстори, гайдарски школи, читалища и училища, както и от Община Смолян, кметството на Широка лъка и множество други институции. От страна на Министерството на културата участие имат Кръстю Кръстев, Виктория Миланова, Мария Габриел, Елена Шекерлетова, Зорница Грекова, Ирена Тодорова и екипът на Регионалния център за нематериално културно наследство.

„Има неща, които оставят следи и с които човек се гордее. Това е една такава новина – постигната тихо, заедно и в името на България“, коментира бившият зам.-културен министър Амелия Гешева, която благодари на всички, защитили каузата.

Българската гайда – звучаща в обреди, събори, семейни празници и част от идентичността на Родопите и цялата страна – вече е призната като част от световното нематериално наследство.

снимка: btv