Откриха БГ павилиона във Венецианското биенале

Стотици посетители от цял свят посрещна българският павилион на Венецианското биенале по изкуства в първите дни след откриването си в историческата зала “Тициан” във Венеция. Пред широка публика проектът “Федерация на минорните практики”на кураторката Мартина Йорданова беше представен от целия авторски екип в присъствието на комисаря на българското участие, директора на Националната галерия Анелия Николаева и представители на Министерство на културата на Република България.

Изложбата, която представя България в тазгодишната програма на най-стария и престижен арт форум в света, е създадена от изцяло женски екип, в който главни действащи лица са Мартина Йорданова, Десислава Димова и художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Те започват работа заедно за първи път едва на 4 декември миналата година и реализират павилиона дистанционно, тъй като единствено кураторката е базирана в София. “Тази съвместна работа между авторките и впечатляващия резултат, който всички виждате днес, протече извън изкуството — в живота на всяка от нас — и стана едно преживяване на съпричастност, внимание и грижа, което направи удоволствие работата ни заедно”, сподели Десислава Димова по време на откриването.

“Днес можем ясно да заявим, че участието на България във Венецианското биенале за изкуство и архитектура вече не е изключение, а последователна държавна политика.”, каза Екатерина Джумалиева, директор на дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата по време на откриването. “Въпреки критиката, която е неразделна част от културния живот в света на съвременното изкуство, резултатите са видими и националното ни участие става все разпознаваемо, устойчиво и значимо за видимостта на българските артисти по света.”

„Федерация на минорните практики” трансформира павилиона в спекулативна изследователска лаборатория, която събира сигнали от четири филма на художничките и ги активира чрез интерактивна игра. Тя функционира като среда за взаимодействие с публиката, в която посетителите са поставени пред избор – да се ориентират между различни ценности и възможни посоки и така да участват в конструирането на едно възможно общо политическо бъдеще. Изложбата разглежда актуални теми като идентичност, дезинформация, труд и екология и изследва формите на съвместност, грижа и споделено въображение в контекста на съвременните кризи. Личният избор на всеки посетител се мисли като минорна практика, която влияе върху самата „федерация“ – като среда за колективна ориентация.

Публиката на официалното откриване на 7-ми май имаше и ексклузивната възможност да види и пърформънса “Venus III” на Гери Георгиева, който разглежда човешкото тяло отвъд неговия идеализиран и статичен образ — като нещо нестабилно и променливо. В него артистката влиза в образа на съвременна Венера – разположена между тяло и образ, присъствие и проекция. Работата се разгръща като фрагментиран монолог между български и английски и преминава от размисъл към поток от усещания, форми и трансформации. Събитието привлече огромен интерес и изпълни двора на Зала „Тициан“ в културен център Дон Орионе Артиджианели във Венеция.

Венецианско биенале е най-старият и престижен форум за съвременно изкуство, основан през 1895 г., който днес обхваща и архитектура, кино, театър, музика и танц, като основните му издания – Изкуство и Архитектура – се редуват през година. Биеналето включва международна изложба, курирана от водещ куратор, и национални участия на отделни държави, превръщайки се в глобална платформа за диалог по ключови съвременни теми. През 2026 г. Биеналето се провежда от 9 май до 22 ноември. За България това ще бъде дванадесетото участие от началото на Биеналето и четвърто поред без прекъсване от 2019 г. насам.

Българският павилион се организира от Националната галерия със съдействието на Министерството на културата. Научете още за участието на България в Биеналето по изкуства и артистите в Българския павилион тази година тук: https://bulgarianpavilionvenice.art/