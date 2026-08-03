Парламентът ще купува кафе, чай, бонбони и ядки за близо 170 хил. лева

Народното събрание обяви обществена поръчка за доставка на напитки и хранителни продукти за служебните си офиси с прогнозна стойност 86 051 евро без ДДС (близо 170 хил. лева).

Поръчката е със срок от две години и включва богат асортимент от продукти – различни видове кафе, чай, капучино, захар, мед, мляко, сокове, безалкохолни напитки, шоколадови бонбони, ядки и лимони.

Според публикуваната документация най-големите количества са 340 килограма кафе на зърна, около 40 000 пакетчета бяла захар, близо 60 000 пакетчета кафява захар и повече от 1000 кутии шоколадови бонбони. Предвидени са още 22 килограма лимони, както и различни видове сурови и печени ядки.

За напитките са заложени няколко разновидности на кафе – от 100% арабика, смеси с робуста, кафе капсули, включително безкофеинови, както и инстантно кафе и капучино. В списъка присъстват и четири вида чай – билков, плодов, каркаде, черен и зелен чай с плодови аромати.

Избраният изпълнител ще трябва да осигури и до 10 кафе машини, съвместими с използваните капсули, без допълнително заплащане за срока на договора.

Процедурата е открита с решение на главния секретар на Народното събрание и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки.