„Мистерия и свобода“ с грандиозен концерт на Античния театър

На 10 август (понеделник) от 21:00 ч. Маестро Йордан Камджалов, Софи Маринова и артисти от 7 държави поставят точката на националното си турне в древния Пловдив

Точно след една седмица, на 10 август (понеделник) от 21:00 ч., емблематичният Античен театър в Пловдив ще стане сцена на една неповторима звуково-пространствена алхимия. Спектакълът „Мистерия и свобода“, определян от мнозина като истински „звуков феномен“, ще реализира своето последно и най-мащабно събитие, за да финализира националното си турне точно 2 години, 2 месеца и 2 седмици след неговото раждане.

За максимално удобство на зрителите и пътуващите в работния ден, събитието е планирано с начален час 21:00 ч., осигурявайки прохлада, комфорт и незабравима атмосфера под откритото небе на Стария град.

Под палката на Маестро Йордан Камджалов на сцената ще се съберат общо 5 състава – над 100 души екип от седем държави, сред които швейцарският ансамбъл The Eastern Quartet, както и специалният гост-солист – Софи Маринова.

Описвайки съвместната им работа като „алхимия“, Маестро Камджалов споделя:

„Античният театър ще бъде свидетел на една алхимия, която може да възниква само между хора, които наистина знаят какво е общуване, какво е фантазия, какво е риск, какво е дързост, какво е любовта към нещо неописуемо. Софи Маринова притежава свръхотговорност, ненатрапчивост, деликатност, уважителност, абсолютна точност, коректност, безупречен професионализъм, отдаденост, огромна сценична мощ и всичко това, опаковано в една почти детска спонтанност, която прави нещата още по-истински. Все неща, които характеризират само най-големите артисти.“

Изборът на Пловдив за финал на турнето носи и силен личен момент за диригента. Камджалов свързва града с едни от най-съкровените си детски спомени, когато заедно със сестра си е чакал майка си на камъните на Античния театър в Пловдив, където тя е учела в Музикалната академия.

„Всички ние имаме категоричен сантимент към това място, което ни респектира акустически, исторически и пространствено. Щастливи сме, че точно тук ще поставим точката на нещо, което промени представите на хиляди хора в цялата страна“, допълва той.

Спектакълът обещава да бъде грандиозно преживяване в пространството между класическото, космополитното и космическото.

За събитието:

Дата: 10 август 2026 г. (понеделник)

Час: 21:00 ч.

Място: Античен театър – Пловдив

Билети: В мрежата на Kupibileti и на касите в цялата страна.