Започна преасфалтирането на ключов участък в „Източен“

Започна цялостното преасфалтиране на един от важните пътни участъци в район „Източен“. Кметът на района Емил Русинов направи символична първа копка и даде старт на ремонтните дейности по ул. „Крайречна“, ул. „Батак“ – в участъка от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, както и по ул. „Калина“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“.

Участъкът е сред най-натоварените в района, тъй като по него преминава автомобилен трафик, както и линии на градския транспорт. Настилката не е била основно ремонтирана повече от 30 години.

„С този ремонт решаваме дългогодишен проблем за живеещите в района и за всички, които ежедневно използват тази пътна връзка. Целта ни е да осигурим по-безопасно и комфортно придвижване както за шофьорите, така и за пътниците в градския транспорт“, заяви кметът на район „Източен“ Емил Русинов.

На символичната първа копка присъстваха и заместник-кметовете на района Николай Чунчуков и Станислава Лулчева.