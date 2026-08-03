Природонаучният музей посрещна нов необикновен обитател

Регионалният природонаучен музей – Пловдив посрещна нов необикновен обитател. Днес в залата с живи тропически пеперуди се излюпи един от най-впечатляващите нощни молци в света – мадагаскарският лунен молец (Argema mittrei), познат още като пеперуда комета.

Този изключително красив вид произхожда от тропическите гори на Мадагаскар и е сред най-едрите представители на нощните пеперуди. Със своите яркожълти крила, украсени с характерни „очи“, и дълги елегантни опашки, той е истинско природно произведение на изкуството.

Интересни факти за вида:

Размахът на крилете достига между 14 и 20 сантиметра.

Опашките на задните крила могат да бъдат дълги до 16 сантиметра.

Възрастните екземпляри живеят едва 4–5 дни.

Те нямат функционираща уста и не могат да се хранят. През краткия си живот използват единствено енергията, натрупана по време на ларвения стадий, а основната им цел е размножаването.

Посетителите на музея могат да направят и любопитно сравнение – непосредствено до живия екземпляр е изложена препарирана африканска нощна лунна пеперуда, която е негов близък родственик. Поставени един до друг, двата вида ясно показват колко внушителни размери достига мадагаскарският лунен молец.

Това е рядка възможност да бъде наблюдавано едно от най-красивите нощни насекоми на планетата. Поради изключително краткия живот на възрастния молец, срещата с него е възможна само за няколко дни.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани всички любители на природата да посетят залата с живи тропически пеперуди и да се насладят на тази краткотрайна, но впечатляваща природна красота.

Не отлагайте посещението – при мадагаскарския лунен молец няколко дни могат да бъдат цял един живот.