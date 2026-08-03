Сектор „Миграция“ в Пловдив разкри две нови гишета за чужденци

Сектор „Миграция“ при ОДМВР – Пловдив вече разполага с две допълнителни гишета за административно обслужване на чуждестранни граждани. Новооткритите работни места са част от мерките, които ръководството на дирекцията предприе за повишаване на ефективността на специализираната служба за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи на територията на Пловдивска област. Темата за натоварването на сектор „Миграция“ не е нова. През март „Под тепето“ разказа за американски гражданин, който чакаше с дни, за да поднови документите си за пребиваване, и носеше къмпинг стол, за да издържи на опашките. Тогава от ОД на МВР обясниха, че службата работи при сериозно натоварване заради увеличения брой чуждестранни студенти, работещи и пребиваващи в региона, като беше заявено намерение за увеличаване на капацитета.

Американец чака с дни за документ в „Миграция“ в Пловдив – носи си къмпинг стол, за да издържи на опашката

Чрез изграждането на новите гишета се увеличава капацитетът на обслужване на граждани на трети страни, чиито документи вече ще се приемат на общо четири места. В салона за предоставяне на административни услуги в сградата на сектор „Миграция“ има още две обособени зони, на които служителите обработват заявления на граждани на Европейския съюз и работодатели или връчват готови документи.