Община Пловдив купува 9 нови автомобила за 355 хил. евро

Сред превозните средства има електрически коли за Общностния център за деца и семейства и за Общинска охрана, както и специализирани автомобили за транспорт на хора с увреждания. Процедурата е обявена без осигурено финансиране.

Община Пловдив е обявила обществена поръчка за доставка и сервизно обслужване на 9 нови автомобила за нуждите на общинската администрация и няколко нейни структури. Прогнозната стойност на поръчката е 355 425 евро без ДДС, а процедурата е разделена на осем обособени позиции. Въпреки обявената стойност обаче, към момента на откриването ѝ финансирането все още не е осигурено.

Това става ясно от документацията на обществената поръчка, публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Крайният срок за подаване на оферти е 26 октомври 2026 г., а отварянето им е насрочено за следващия ден.

Моторните превозни средства са предназначени основно за социални услуги в Пловдив. В поръчката са включени автомобили за Общностния център за деца и семейства, КСУ „Св. Св. Константин и Елена“, ДПЛУИ „Свети Врач“, ДПЛФУ, КСУ „Света Петка“ и Дом за стари хора „Св. Василий Велики“. Отделно са предвидени два изцяло електрически автомобила за нуждите на ОП „Общинска охрана“.

Какви автомобили ще бъдат закупени

Прогнозни стойности по обособени позиции, без ДДС

Обособена позиция За кого е предназначен автомобилът Стойност 1 Общностен център за деца и семейства – електрически автомобил 40 000 € 2 КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ 45 833,33 € 3 ДПЛУИ „Свети Врач“ 50 000 € 4 ДПЛФУ – специализиран автомобил за хора с физически увреждания 76 666,67 € 5 ДПЛФУ – автомобил 25 591,67 € 6 КСУ „Света Петка“ – специализиран автомобил за хора с физически увреждания Не е посочена в достъпното извлечение 7 ДСХ „Св. Василий Велики“ 29 833,33 € 8 ОП „Общинска охрана“ – два електрически автомобила 37 500 €

Източник: публикуваната документация за обществената поръчка. Общата прогнозна стойност е 355 425 евро без ДДС.

Специализираните автомобили за хора с физически увреждания са предвидени за транспорт на пътници, като за тях са заложени изисквания за достъпност. При електрическите автомобили за Общностния център и Общинска охрана е предвидено изцяло електрическо задвижване.

Освен самата доставка в поръчката са включени предпродажбена подготовка, транспорт, необходимите документи за регистрация, гаранционни ремонти и планово сервизно обслужване, включително консумативите по сервизния план. Където е предвидено, изпълнителите ще трябва да осигурят и монтаж и въвеждане в експлоатация на допълнително оборудване.

Поръчката е обявена без осигурено финансиране

Един от съществените детайли в документацията е, че към момента на обявяване на процедурата общината не разполага с осигурено финансиране за нея. Поради това поръчката се провежда при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки. Средствата трябва да бъдат осигурени от бюджета на Община Пловдив, а сключването и изпълнението на договорите са обвързани с наличието на финансиране.

Прогнозните стойности са максимални и включват всички плащания към бъдещите изпълнители с ДДС. Оферти над определения финансов праг за съответната позиция ще бъдат отстранявани.

Изборът на изпълнители ще става по критерий „оптимално съотношение качество/цена“, а не единствено въз основа на най-ниската предложена цена. За всяка позиция се предвижда отделен договор, като гаранцията за изпълнението му е 6% от стойността без ДДС.

Три позиции ще бъдат възложени директно

Обществената поръчка е част от по-голяма процедура с общо 11 позиции. Освен осемте, за които е обявена открита процедура, общината предвижда директно възлагане на още три доставки при спазване на законовите условия.

Те включват зарядна станция за Общностния център за деца и семейства с прогнозна стойност 2000 евро с ДДС, ATV за Доброволно формирование „Пловдив 112“ за 10 190 евро с ДДС и мотоциклет за същото формирование за 5990 евро с ДДС. Така общият обхват на планираните доставки включва не само леките автомобили, но и техника за нуждите на доброволните спасителни екипи.

Офертите по откритата процедура трябва да бъдат подадени електронно до 26 октомври 2026 г. Отварянето им ще се извърши в ЦАИС ЕОП на 27 октомври от 15:00 часа. Документите на поръчката са достъпни в профила на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

Това не е първото обновяване на специализирания транспорт за хора с увреждания в Пловдив през последните години.

През април 2023 г. Община Пловдив обяви доставката на четири нови микробуса (бел. ред.: виж снимката на корицата/архив) за службата за транспорт на трудноподвижни лица. Те бяха с дизелови двигатели, отговарящи на стандарта Евро 6, автоматични рампи за инвалидни колички и климатик. Тогава от администрацията посочиха, че новите превозни средства ще заменят част от остарелия автопарк на звеното, което разполагаше с общо осем автомобила и обслужваше над 1200 заявки месечно.

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