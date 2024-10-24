Община Пловдив осигурява специализиран транспорт в изборния ден на хора с трайни увреждания

Община Пловдив информира, че за улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден (27.10.2024 г.) е осигурен безплатен транспорт . Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 18.00 часа на 27.10.2024 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

В сградите с повече от един етаж, в които има избирателни секции, са определени секции на първия етаж, които са подходящи за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването както следва:

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН”

16 22 01 011 Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ ул. „Гладстон“ № 70 16 22 01 025 Национална художествена гимнация „Цанко Лавренов“ Ул. „Янко Сакъзов“ № 2 16 22 01 029 ОУ „Д-р Петър Берон“ ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46 16 22 01 031 ОУ „Д-р Петър Берон“ ул.“Ген. Д. Николаев“ № 46 16 22 01 045 СУ “ Цар Симеон Велики“ ул.“Лука Касъров“ № 13 16 22 01 053 ОУ „Душо Хаджидеков“ ул.“Антон Папазов“ № 18 16 22 01 067 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ул.“Родопи“ № 48 16 22 01 068 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ул.“Родопи“ № 48 16 22 01 075 ОУ „Душо Хаджидеков“ ул.“Богомил“ № 32 16 22 01 081 Професионална гимназия по битова техника ул.“Иван Перпелиев“ № 2 16 22 01 085 СУ „Любен Каравелов“- сграда 2 ул.“Мара Гидик“ № 37

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН “ИЗТОЧЕН“

код на област код на община код на район секция № местоположение/сграда адрес 16 22 02 1 ОУ „Димчо Дебелянов“ ул. „Ландос№34 16 22 02 9 фоайе – Общежитие на слепите ул. „Ландос“ № 24 16 22 02 10 СОУ „Симон Боливар“ ул. “ Преспа“ № 1 16 22 02 21 СОУ „Найден Геров“ ул. “ Кемера“ № 27 16 22 02 31 СОУ „Найден Геров“- начален курс/ ул. “ Възход“ № 26 16 22 02 38 НУ “ Кирил Нектариев“ ул. “ Правда“ № 17 16 22 02 44 ОУ „Пенчо Славейков“ ул. “ Батак“ № 57 16 22 02 54 ПГТ „Гоце Делчев“ ул. “ Арх. К. Петков“ № 1 16 22 02 60 ОУ “ Васил Левски“ ул. “ Ралица “ № 2 16 22 02 65 НУ “ Петко Рачев Славейков“ ул. “ Славянска “ № 82

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „ЗАПАДЕН”

код на област код на община код на район секция № местоположение/сграда адрес 16 22 3 1 ОУ Елин Пелин Ул. „Ген. Колев“ № 42 16 22 3 6 РЗИ ул. „Перущица“ №1 16 22 3 7 ОУ „Васил Петлешков“ бул. „Пещерско шосе“ № 131 16 22 3 15 СУ “Св.Св. Кирил и Методий” ул. „Явор“ № 31 16 22 3 25 ОУ „Драган Манчов“ ул. „Чемшир“ № 11 16 22 3 32 СУ „Васил Левски“ бул. Шести септември“ №1 16 22 3 41 ОУ „Тодор Каблешков“ ул. „Елена“ № 6 16 22 3 47 ФИЛКАБ АД ул. „Коматевско шосе“ №92

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „СЕВЕРЕН”

код на област код на община код на район секция № местоположение/сграда адрес 16 22 04 001 Френска езикова гимназия ул.”Вук Караджич” № 13А 16 22 04 028 ОУ „Райна Княгиня” ул.”Полк. Сава Муткуров” № 40 16 22 04 043 НУ „Христо Ботев” ул.”Зайчар” № 7 16 22 04 048 ПГ КИТ ул.”Никола Беловеждов” № 16 16 22 04 054 СУ „Христо Г. Данов” ул.”Ален мак” № 1 16 22 04 061 СУ „Никола Вапцаров” ул.”Огражден” № 10 16 22 04 066 СУ „П.К.Яворов” бул. „България” № 136 16 22 04 069 ОУ „Панайот Волов ул.”Дилянка” № 29 16 22 04 070 ОУ „Димитър Димов” ул. „Генерал Кутузов” №2

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „ЮЖЕН“

код на област код на община код на район секция № местоположение/сграда адрес 16 22 05 001 СУ „Братя Миладинови“ ул. Тодор Александров 14 16 22 05 007 СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда ул. Даме Груев 60 16 22 05 016 НУ „Климент Охридски“ Ул. „Прилеп“ № 2 16 22 05 020 Медицински колеж ул. Братя Бъкстон 120 16 22 05 024 ОУ „Яне Сандански“ ул. Кичево 2 16 22 05 032 СУ „Константин Величков“ ул. Бугариево 28 16 22 05 038 СУ „Свети Константин Кирил Философ“ – малка сграда ул. Чорлу 20 16 22 05 042 СУ „Свети Константин Кирил Философ“ ул. Георги Кондолов 44а 16 22 05 053 ОУ „Димитър Талев“ – физкултурен салон ул. Кузман Шапкарев 1 16 22 05 071 ОУ „Стоян Михайловски“ ул. Константин Геров 45 16 22 05 087 Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ ул. Коматевско шосе 28 16 22 05 089 ОУ „Захари Стоянов“ – Коматево ул. Коматевско шосе 137

СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПО ЧЛ. 10 ОТ ИК

В РАЙОН „ТРАКИЯ“

код на област код на община код на район секция № местоположение/сграда адрес 16 22 06 003 СУ „Черноризец Храбър“ ЖК „Тракия“, ул.”Съединение” 9 16 22 06 027 СУ „Димитър Матевски“ ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 26 16 22 06 040 СУ „Св.Софроний Врачански“ ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 53 16 22 06 068 СУ „Св. Седмочисленици“ ЖК „Тракия“, ул.„Съединение” 81

Избирател с увредено зрение или със затруднение в придвижването може да гласува в определените подходящи секции на първия етаж от сградите или в избрана от него друга подходяща секция.