Манол Пейков разказва за футбола като метафора на живота в Пловдив

Издателят ще представи „Записки около едно Световно“ в разговор с Младен Влашки тази вечер в Студио 1 на Радио Пловдив. Срещата е част от „Алея на книгата“ и „Пловдив чете 2026“, а входът е свободен.

Какво може да разкаже едно Световно първенство за националния характер, големия талант и човешките комплекси? Отговори на този въпрос ще търсят издателят и автор Манол Пейков и литературният критик Младен Влашки в разговор за книгата „Записки около едно Световно“ тази вечер в Пловдив.

„Алея на книгата“ превръща Пловдив в дом на книгите

Срещата започва в 18:30 часа в Студио 1 на БНР – Радио Пловдив на ул. „Дондуков-Корсаков“ № 2. Събитието е организирано от издателство „Жанет 45“ и е част от програмата на „Алея на книгата – Пловдив 2026“ и литературния фестивал „Пловдив чете“. Входът е свободен.

В „Записки около едно Световно“ Манол Пейков превръща футболните преживявания в повод за наблюдения върху обществото и човешката природа. Книгата проследява емоциите на големия спортен форум, фенската страст и аурата на изключителния талант, но излиза далеч отвъд терена, за да постави въпроси за манталитета, народопсихологията и националните комплекси.

Под формата на поредица от любопитни, закачливи, забавни и сърцераздирателни истории авторът разсъждава и за ролята на образованието и подготовката за постигането на успех – както във футбола, така и в живота.

Книгата събира и разнопосочните реакции на читателите към футболните коментари на Пейков – от възторжени признания, че са започнали да гледат на играта по съвсем различен начин, до остри критики към неговите оценки. Тази палитра от емоции е част от света на „Записки около едно Световно“, в който футболът е едновременно страст, културен феномен и повод за размисъл.

Срещата с Манол Пейков и Младен Влашки е на 29 септември от 18:30 часа в Студио 1 на Радио Пловдив. Входът е свободен.