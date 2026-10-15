С 46 гласа „за“ и трима въздържали се Общинският съвет на Пловдив одобри по-високи глоби, промени в режима за уличните артисти и отнемане на разрешенията за удължено работно време на заведения след две нарушения. Единствено предложената мярка за безвъзмезден общественополезен труд отпадна като санкциия.

Общинският съвет на Пловдив прие промените в Наредбата за осигуряване на обществения ред (НООР) с почти пълно мнозинство. 46 съветници гласуваха „за“, а трима се въздържаха. Решението дойде след продължила 115 минути почивка, в която бяха изчистени текстове от документа.

Единствената мярка, която отпадна от окончателния вариант, беше възможността за налагане на „безвъзмезден общественополезен труд при повторни или системни нарушения“. Това стана по предложение на общинския съветник от групата на ГЕРБ-СДС Гошо Къчков.

Основните критики в пленарната зала не бяха толкова към самите правила, колкото към контрола по прилагането им и работата на общинските структури, отговорни за спазването на наредбата. Съветници поставиха въпроса дали по-строгите санкции ще доведат до реална промяна, ако проверките и реакцията при нарушения останат неефективни.

Заместник-кметът по сигурността Ангел Славов защити проекта, като не скри, че наредбата не е съвършена. По думите му обаче тя е съобразена с действащото законодателство и е подготвяна продължително време съвместно с институциите, които отговарят за обществения ред и сигурността. Част от съветниците също определиха промените като стъпка в правилната посока.

Глоби до 6135 евро

Сред основните промени са по-високите санкции за нарушения, свързани със строителни дейности, работно време и обществения ред. За определени нарушения проектът предвижда глоби за физически лица от 255,65 до 2556,46 евро, а за юридически лица и еднолични търговци – от 2556,46 до 6135,50 евро.

Подробности четете в статията До 6135 евро глоба за нарушения на обществения ред в Пловдив.



За други нарушения са предвидени санкции в различни размери според конкретния текст на наредбата. При маловажни случаи ще може да се налага глоба с фиш на място от 5,11 до 25,56 евро. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати, се съставя акт по общия ред.

Променя се и режимът за заведенията с разрешено удължено работно време. Разрешението ще се отнема след две нарушения, установени с влезли в сила наказателни постановления. Така санкцията за неспазване на правилата може да засегне не само конкретното нарушение, но и възможността на обекта да работи в удължен часови диапазон.

По-ясни правила за уличните артисти

Промените засягат и уличните артистични изпълнения. В наредбата се въвеждат изрични определения за този вид изяви и за електронните средства за усилване на звука, както и конкретни санкции за нарушения на режима.

Глобите за физически лица могат да достигнат 1533,88 евро, а за юридически лица и еднолични търговци – 3067,75 евро. Уличните артистични изпълнения обхващат различни форми на изява пред публика на открито – музика, пеене, рецитиране, танц, театър, циркови изпълнения, пантомима, рисуване на живо и други творчески прояви.

Промените не въвеждат за първи път разрешителен режим, а уреждат по-ясно условията и санкциите в самата наредба. По темата вижте и предишния ни материал за промените в режима за уличните артисти.

Камерите – превенция, но и въпрос за контрола

В дискусията беше поставен и въпросът за ефекта от видеонаблюдението в публичните пространства. Кметът Костадин Димитров подчерта, че основната функция на камерите е превантивна. По думите му на местата, където има видеонаблюдение, противообществените прояви и нарушенията на реда са почти нулеви.

Дебатът очерта основното предизвикателство пред новите текстове: по-строгите санкции са само едната страна на решението. Резултатът ще зависи и от това доколко последователно общинските контролни звена ще извършват проверки, ще документират нарушенията и ще прилагат предвидените мерки.