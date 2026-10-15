Пловдив търси модел за ранна превенция на насилието сред децата

Общественият посредник на Пловдив инж. Борислав Стаматов започна институционален диалог за създаване на устойчив модел за ранна превенция на насилието, агресивното и рисковото поведение сред децата и младите хора. Инициативата идва след трагичния инцидент на Младежкия хълм и вече обхваща институции на местно, регионално и национално ниво.

Началото беше поставено на 13 август 2026 г. със среща на Стаматов с професионалисти и представители на институции, работещи с деца и младежи. След нея бяха събрани шест предложения и становища от петима автори и източници.

Сред темите в тях са ранната превенция, психосоциалната подкрепа за юношите, активното участие на децата при разработването на политики и необходимостта агресивното поведение да се разглежда и през потребностите на младия човек от принадлежност и признание.

Становища са представили психолозите Йорданка Христозова-Мандраджиева, Теодора Канева и Милена Велинова, както и представители на СУ „Черноризец Храбър“ и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив.

В материалите на двете училища се акцентира върху системната превенция, ранното разпознаване на проблемите, училищната среда и последователността при реакция – от първоначалния сигнал и професионалната оценка до оказването на подкрепа и проследяването на резултатите.

Постоянен механизъм вместо реакция след инцидент

Основното предложение на обществения посредник е Община Пловдив да изгради постоянен междуинституционален механизъм за ранно разпознаване и превенция на насилието и рисковото поведение. Идеята е институциите да действат координирано, преди проблемите да са ескалирали до тежък инцидент.

Предложеният модел включва разпознаване на ранните сигнали, оценка на риска и потребностите, подкрепа за детето и семейството, координирана намеса на компетентните институции и проследяване на ефекта от предприетите мерки.

За обсъждането на възможностите за подобна координация Стаматов е изпратил писма до кмета на Пловдив, ОД на МВР, Регионалното управление на образованието, Дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната здравна инспекция и Областната администрация.

На национално ниво са сезирани министерствата на образованието, вътрешните работи, здравеопазването, труда и социалната политика, младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Министерският съвет.

Писма са изпратени и до осем парламентарни комисии, сред които тези по образование, вътрешна сигурност, здравеопазване, социална политика и правни въпроси.

Следващата стъпка са отговорите на институциите

Стаматов очаква позициите на адресатите, които ще бъдат анализирани с оглед на възможните практически мерки, подобряването на координацията и евентуалната необходимост от организационни или нормативни промени.

Следващият етап е да се прецени как предложението за постоянен междуинституционален механизъм може да бъде приложено на практика в Пловдив.

Целта на инициативата е превенцията да не се изчерпва с реакция след тежки случаи, а да включва навременно разпознаване на проблемите и подкрепа за децата, семействата и училищните общности.