Проектът предвижда и безвъзмезден труд при повторни или системни нарушения, глоби с фиш на място и отнемане на разрешенията за удължено работно време на заведения

Глоби до 6135,50 евро за юридически лица и еднолични търговци и до 2556,46 евро за физически лица предвижда проектът за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред в Пловдив. Санкциите обхващат нарушения, свързани със строителни дейности, работното време и опазването на общественото спокойствие.

Според предложените текстове физическите лица ще подлежат на глоба от 255,65 до 2556,46 евро, а за юридическите лица и едноличните търговци е предвидена имуществена санкция от 2556,46 до 6135,50 евро.

Проектът предвижда и отделни санкции за други нарушения на наредбата. За част от тях глобата за физически лица може да достигне 1533,88 евро.

Безвъзмезден труд при повторни нарушения

При повторно или системно извършване на нарушения по чл. 9, ал. 1, т. 8 от наредбата проектът предвижда възможност за налагане на наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“. То може да бъде самостоятелно или заедно с глоба от 51,13 до 1533,88 евро.

Наказанието ще се налага по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Приложението му е ограничено до посочените в проекта нарушения, а не до всяко нарушение на обществения ред.

За нарушения по чл. 13, ал. 2 е предвидена глоба за физически лица от 10,23 до 40,90 евро.

Глоба с фиш на място

Друга промяна е свързана с възможността за налагане на глоба с фиш при явно маловажни нарушения, установени в момента на извършването им.

Съгласно предложения чл. 35 длъжностните лица ще могат да налагат на място глоба от 5,11 до 25,56 евро. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на закона.

Този механизъм е предвиден за случаи с ниска обществена опасност и незначителни последици, а не като обща процедура за всички нарушения на наредбата.

Заведенията могат да загубят разрешението си за удължено работно време

Проектът предвижда и административна мярка за заведенията и търговските обекти, които работят с разрешение за удължено работно време – Две нарушения и сбогом на удълженото работно време в Пловдив.

Затягат режима на уличните артисти в Пловдив

Предвиждат се изрични определения за уличните артистични изпълнения и електронните средства за усилване на звука, както и конкретни санкции за нарушения. Глобите за физически лица могат да достигнат 1533,88 евро, а за юридически лица и еднолични търговци – 3067,75 евро. Повече за промените в режима за уличните артисти четете в предишния ни материал по темата.

Предложените промени засягат както размера и вида на санкциите, така и последиците при системно неспазване на правилата.

Контролът по спазването на Наредбата за осигуряване на обществения ред се осъществява от служители на Пловдивския общински инспекторат, сектор „Общинска полиция“ и ОП „Общинска охрана“. Те извършват проверки на място, могат да изискват представянето на съответните разрешения и да съставят актове за установяване на административни нарушения или да налагат глоби с фиш, когато са налице законовите основания за това.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред предстои да бъде разгледан от Общинския съвет на Пловдив на предстоящата сесия.