23-годишен пловдивчанин е в ареста заради марихуана, кокаин и желирани бонбони

Полицията иззе над килограм марихуана и близо 2 килограма бонбони с психоактивно вещество

23-годишен мъж е задържан в Пловдив при акция срещу разпространението на наркотици. При претърсванията са иззети над килограм марихуана, около 10 грама кокаин и повече от 1,8 килограма желирани бонбони с психоактивно вещество.

Специализираната полицейска операция е проведена във вторник вечерта от служители на отдел „Криминална полиция“ със съдействието на „Пътна полиция“, съобщиха от ОД на МВР-Пловдив. Мъжът е засечен в лек автомобил на територията на Пловдив, като криминалистите го заподозрели в незаконно разпространение на наркотици.

При последвалото претърсване на автомобила и жилището, което той обитава, разследващите открили различни веществени доказателства.

Везна и вакуум машина за пакетиране

Иззети са над килограм марихуана, както и електронна везна и вакуум машина, за които полицията посочва, че са използвани за разпределяне на наркотика в по-малки опаковки.

Открити са още около 10 грама кокаин и 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма. При изследването на съдържанието им е установено наличие на хексахидроканабинол (HHC) – психоактивно вещество от групата на канабиноидите.

Към материалите по досъдебното производство са приобщени още мобилен телефон и парична сума.

Обвинен и оставен в ареста

Първоначално 23-годишният мъж е задържан за 24 часа по Закона за МВР.

След това, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, той е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс и е приведен в ареста за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да прецени каква мярка за неотклонение да поиска от съда.