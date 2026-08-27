Апелът им е: Продължавайте да дарявате кръв, защото някъде в този момент има човек, когото не познавате и който може да има нужда от нея.

Българската болнична асоциация излезе с позиция относно писмото на Министерство на здравеопазването по повод питане от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването след сигнал за болница, която е поискала от близки на пациент да осигурят двама кръводарители. Припомняме, че от здравното ведомство в сряда коментираха пред пациентската организация, че болниците не могат да искат кръводарители за операция.

„В последните дни беше публично заявено, че пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да получат лечение. Това е принцип, който Българската болнична асоциация подкрепя.Никой човек, който е болен, притеснен и очаква операция, не би трябвало да бъде поставян пред допълнителната задача да търси приятели, роднини и познати, които да дарят кръв. Това съобщават от Българска Болнична Асоциация за агенция Фокус.

От Асоциацията на болниците обаче подчертават, че актът на кръводаряване е доброволен:

„Кръвта не се появява с административно решение. Тя идва единствено от хората, които доброволно я даряват. А когато доброволните кръводарители са малко, кръвта не достига. Това е реалност, с която ежедневно се сблъскват както лечебните заведения за болнична помощ, така и кръвните центрове в цяла България“.

И допълват: „Когато една болница е търсила съдействие за намиране на кръводарители, тя не е търсила тази кръв за себе си. Търсила я е за пациентите си – за човек, който трябва да бъде опериран и може да получи тежко кървене, чийто живот в определен момент може да зависи от това дали необходимата кръв е налична. Ние, лекарите и лечебните заведения, не можем да произведем кръв. Кръвните центрове също не могат да предоставят кръв, която не е била дарена. В тази ситуация няма „виновна страна“, а става дума за системен проблем„.

ББА коментира, че когато кръвта не достига, всички се оказваме от една и съща страна – пациентът, неговите близки, лекарят, болницата и кръвният център.

„И всички сме изправени пред един и същи въпрос:Откъде да осигурим кръвта, от която този пациент има нужда? Защото за една операция не е достатъчно да има операционна зала, хирург, анестезиолог и необходимата апаратура. При определени интервенции трябва да има осигурен и необходимият кръвен резерв и това е въпрос на безопасност, въведена и с медицинските стандарти. Нито един отговорен лекар не би искал да започне операция, знаейки, че ако настъпи тежко кървене, необходимата кръв може да не бъде налична„, коментира Асоциацията.

Организацията на болничните заведения добавя още:“Днес всички сме изправени трудна ситуация – от една страна, правилно се казва: „Не карайте пациента да търси кръводарители.“, но от друга страна остава въпросът, когато необходимата кръв я няма, какво трябва да направим? Да отложим операцията? Да я извършим без необходимия кръвен резерв? Да кажем на пациента, че кръв няма, но нямаме право да поискаме съдействие за намирането на доброволни дарители? Или държавата ще създаде механизъм, който гарантира, че необходимата кръв ще бъде осигурена? Точно затова днес се обърнахме към Министерството на здравеопазването с искане за спешни и конкретни указания, и за среща. Не за да спорим, да защитаваме „бележките“ или да прехвърляме отговорността върху пациентите. А защото в спешен порядък трябва да получим отговор на въпроса – кой и как ще осигурява необходимата кръв за лечебните дейности? Искаме решение, което защитава пациента не само административно, а реално“.

Според ББА най-лошият възможен резултат би бил пациентът вече да не бъде молен да търси кръводарители, но операцията му да бъде отложена, защото необходимата кръв просто не е налична.

„Затова отправяме и един апел към обществото. Продължавайте да дарявате кръв, защото някъде в този момент има човек, когото не познавате и който може да има нужда от нея. В повечето болници-членове на Българска болнична асоциация редовно се организират кампании за кръводаряване, а кръв можете да дарите по всяко време и в кръвните центрове в цялата страна. А ние ще настояваме институциите да намерят устойчиво решение, при което лечебните заведения да разполагат с необходимата кръв, за да могат да лекуват безопасно“.