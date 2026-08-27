Общината предостави сграда, в която ще се обучават бъдещи кадри за здравната система

Филиал на Медицинския университет – Пловдив предстои да бъде разкрит в Пазарджик, където ще се обучават студенти по три специалности – „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Общината вече предостави сградата за бъдещото звено, като символичното предаване на ключа е извършено от кмета Петър Куленски на декана на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова.

Подготовката за филиала е резултат от няколкогодишно сътрудничество между общината и университета. То започва още през 2021 г., когато 22 студенти от Пазарджик и региона, обучаващи се за медицински сестри, започват практическо обучение в града.

Ремонтират три етажа за обучението

За нуждите на студентите са ремонтирани и оборудвани учебни пространства в сградата на бившия Педагогически институт. На втория етаж са обособени лекционна зала, три учебни кабинета и санитарни помещения.

През 2024 г. е подписано споразумение за изнесено клинично обучение на студенти от специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Практическите занятия се провеждат в МБАЛ – Пазарджик, МБАЛ „Хигия“, МБАЛ „Здраве“ и Специализираната болница за белодробни заболявания.

През тази година е извършен и цялостен ремонт на третия етаж. Средствата са осигурени от Сънотех фондация, като обновяването е част от подготовката за разкриването на филиала и разширяването на обучението.

Целта е кадрите да останат в региона

Кметът на Пазарджик Петър Куленски определи филиала като дългогодишна цел на общината и подчерта необходимостта от медицински специалисти.

„Лечебните заведения изпитват глад за специалисти по здравни грижи. Прогнозите са, че недостигът на такива кадри ще се засилва през следващите години“, заяви Куленски.

Общинският съвет в Пазарджик вече е предвидил и стипендии за отличниците, като идеята е да се създадат допълнителни условия за подготовка и задържане на млади специалисти в региона.

„Това е нова възможност за качествено образование близо до дома, за професионално развитие и бъдеще на здравните грижи в Пазарджик и региона“, заяви проф. Харизанова.

Създаването на филиала трябва да осигури възможност на повече млади хора от Пазарджик и околните населени места да получат образование по здравни специалности, без да се налага да напускат региона още заради обучението си.