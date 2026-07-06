Пловдив търси новите гласове на българската поезия

Започва приемът за XVI Национален поетичен конкурс „Добромир Тонев“, голямата награда е 1050 евро

Община Пловдив дава старт на приема на книги за XVI Национален поетичен конкурс „Добромир Тонев“, който всяка година отличава млади автори с принос към съвременната българска поезия.

В конкурса могат да участват поети до 35-годишна възраст с една издадена поетична книга, публикувана преди обявяването на тазгодишното издание. Темата е свободна.

Кандидатурите ще се приемат от 15 юли до 15 август, като книгите трябва да бъдат изпратени до Община Пловдив. Освен екземпляр от изданието, участниците трябва да приложат кратка биография и данни за контакт.

Победителят ще получи Голямата награда на Община Пловдив – грамота и парична премия в размер на 1050 евро. Предвидени са още две поощрителни награди от по 260 евро, както и отличия от съорганизаторите.

Постъпилите книги ще бъдат оценени от тричленно жури, а имената на отличените автори ще станат известни на официална церемония на 17 октомври, посветена на паметта на поета Добромир Тонев.

Националният конкурс е учреден през 2010 г. от Община Пловдив и Поетическа академия „Добромир Тонев“ в памет на един от най-разпознаваемите поетични гласове, свързани с града.

Макар да е роден в Ямбол, Добромир Тонев (1955–2001) посвещава голяма част от творческия си път на Пловдив. Тук работи повече от две десетилетия като редактор в издателство „Христо Г. Данов“, ръководи литературния клуб „Гео Милев“ и поставя началото на Националната младежка поетична академия, която днес носи неговото име. Неговите стихове са превеждани на десетки езици и продължават да бъдат сред най-обичаните в съвременната българска поезия.