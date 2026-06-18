Тръмп и Пезешкиан договориха спиране на конфликта

Съединените щати и Иран постигнаха договореност, която според официалните съобщения поставя началото на деескалация на напрежението в Близкия изток. Двете страни са финализирали меморандум за разбирателство, подписан по електронен път от американския президент Доналд Тръмп и иранския му колега Масуд Пезешкиан.

Споразумението предвижда Техеран да предприеме стъпки за намаляване на количеството високообогатен уран, с който разполага. В замяна Вашингтон се ангажира с облекчаване на икономическия натиск върху Ислямската република чрез смекчаване на част от действащите ограничения.

Подписването на документа беше потвърдено от Доналд Тръмп по време на събитие във Франция, проведено след срещата на лидерите от Г-7. Американският държавен глава заяви пред журналисти, че формалностите по споразумението вече са приключили.

Междувременно от иранското външно министерство уточниха, че обявената по-рано среща в Швейцария няма да бъде посветена на подписването на документа. От Техеран посочиха, че предстои да бъде взето решение дали разговорите изобщо ще се проведат.

Иранската страна подчерта, че въпросите, свързани с отбранителните способности на страната, не са част от договореностите. Според официалната позиция решението на проблема с натрупания обогатен уран ще бъде търсено чрез действия на територията на самия Иран, без изнасяне на ядрени материали извън страната.

Според пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който е участвал като посредник в преговорния процес, първите практически стъпки по изпълнението на споразумението ще бъдат свързани с възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и премахване на наложените ограничения в региона.

Очаква се през следващите дни да станат ясни конкретните механизми за прилагане на договореностите, както и сроковете, в които двете страни ще започнат да изпълняват поетите ангажименти.