Матей Матеев става Почетен гражданин на Пловдив

Художникът Матей Матеев да бъде удостоен с отличието Почетен гражданин на Пловдив, предлагат общински съветници от различни групи в местния парламент. Тази пролет творецът отбеляза своята 80-годишнина с ретроспективната изложба „Живот“, а сега му предстои да приеме най-престижното почетно отличие в града.

„Матей Матеев е един от най-значимите пловдивски автори на съвременното българско изобразително изкуство, чието творчество оставя трайна следа върху културния ландшафт на града и на страната“, подчертават вносителите на предложението.

Те припомнят, че макар и роден в Кюстендил, художникът избира Пловдив за свой дом и творческо поле, в което експериментира с техники и форми, преминавайки от плакат и графика към живопис, смесени техники и работа върху нестандартни повърхности. Има над 40 самостоятелни изложби в България и чужбина, а негови картини се намират в галерии, музейни колекции и частни сбирки у нас и зад граница.

„Със своята художествена зрелост, морална устойчивост, обществен ангажимент и въздействие върху поколения млади творци, Матей Матеев се явява ярък символ на град Пловдив като град на творчеството, паметта и духовното търсене“, се казва още в предложението, което ще бъде разгледано тази седмица в местния парламент.