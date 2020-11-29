Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 164 коментари
Hey guys, Just now discovered an amazing source from India for affordable pills. For those looking for generic pills without prescription, IndiaPharm is worth checking. It has secure delivery guaranteed. More info here: visit website. Good luck.
Hey everyone, To be honest, I found a great website to order prescription drugs securely. If you need cheap meds, this store is very good. Fast delivery and huge selection. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Stay healthy.
Hey guys, Lately discovered a useful source from India for affordable pills. If you need cheap antibiotics safely, IndiaPharm is highly recommended. It has fast shipping guaranteed. Check it out: https://indiapharm.in.net/#. Cheers.
To be honest, I just came across an awesome Mexican pharmacy to save on Rx. If you want to save money and want meds from Mexico, Pharm Mex is worth checking out. No prescription needed and secure. Check it out: read more. Best wishes.