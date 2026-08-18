Временни ограничения по „Хемус“ и „Тракия“ заради ремонти и косене

Временна организация на движението ще бъде въведена в участъци от автомагистрала „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област заради подмяна на преброителни камери и стойки, както и премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще продължат до 20 август, съобщиха от АПИ.

Днес, 18 август, между 9:00 и 18:00 ч. ще се работи при 61-вия км на „Хемус“, край с. Осиковска Лакавица. Поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента и в двете посоки, като автомобилите ще преминават в активната.

По „Тракия“ днес между 8:30 и 16:00 ч. ще се коси в участъка от 6-и до 13-и км в платното към София. Ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента, докато движението в останалите две ленти ще се запази.

На 19 август ще се подменят стойки на преброителни камери при 0-вия км на „Тракия“ в района на комплекс „Черната котка“. Работата ще бъде между 9:00 и 18:00 ч. в посока Пловдив, като автомобилите ще преминават през лентите, в които няма дейности.

Същата организация ще бъде въведена и на 20 август, но в платното за София.

От АПИ призовават водачите да следват пътната сигнализация, да се движат с повишено внимание и да избягват рискови изпреварвания.