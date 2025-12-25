Костадин Димитров и промяната в публичния тон
Как Пловдив присъства в праазничното послание на градоначалника
Коледното обръщение на кмета на Пловдив Костадин Димитров звучи тихо, обрано и съзнателно лишено от политически лозунги. Вместо равносметка в цифри или анонси за бъдещи проекти, текстът залага на думи като човечност, изслушване, толерантност, заедност. Това не е случайно – посланието ясно търси емоционален и ценностен регистър, а не управленски отчет.
Кметът на Пловдив с коледно обръщение: „Истинската сила на града е да останем хора“
Това празнично обръщение не повишава тон. Не обещава. Не отчита. То говори тихо и внимателно. И съзнателно стои далеч от езика на управленските отчети.
Вместо цифри и проекти, в текста се повтарят думи като „човечност“, „изслушване“, „толерантност“, „Заедно“.
Кметът благодари „за искрените разговори, за критиката, за съветите“ – рядък жест в официално празнично слово. И показателен.
Това не е реч за постигнатото. Това е реч за отношенията.
Как Пловдив присъства в коледното послание на кмета
Най-силното понятие в обръщението е „Заедно“. Но то е внимателно разградено от политическото клише. „Това е нашето „Заедно“ – не като лозунг, а като начин на живот“, казва кметът.
Подтекстът е ясен: диалогът не е удобство, а задължение.
Още по-ясно звучи друго изречение: „да се изслушваме в моментите, в които е най-лесно да се разминем“. Това е признание, че разминаването вече е факт. И че не е безболезнено.
Пловдивската „прямота“ също е назована. Не като проблем, а като ценност. Критиката не е шум, а белег на жив град.
Мек тон в година на напрежения
Обръщението идва след година, в която Пловдив не беше тих. Спорове за презастрояване. За трафик. За културни политики. За усещането, че институциите говорят отделно от хората. В този контекст отсъствието на конкретика не е пропуск, а избор.
Костадин Димитров не защитава решения. Не влиза в спор. Не маркира „правилната“ позиция. Вместо това казва: „истинската сила на Пловдив е да останем хора в дните, които ни изпитват“.
Избраната роля тук не е на администратор, а на обединител (rли поне на човек, който иска да бъде възприет като такъв).
Градът като разказ, не като план
Пловдив в това обръщение не е проект. Той е разказ.
„От спокойствието на тепетата и река Марица до оживлението на Главната“ – градът се движи между образи, не между срокове.
Историята „се усеща под краката ни“. Бъдещето „се вижда в очите на хората“.
Формулата „древност и съвремие, традиция и развитие“ е позната. Но тук тя не обещава как, а заявява какъв град иска да бъде Пловдив – „символ на толерантност и взаимно уважение“.
Сравнението с 2024: от институция към общност
Спрямо коледното обръщение от 2024 г. разликата е отчетлива. Тогава тонът беше класически – празничен, универсален, институционален. Градът беше фон. Християнските добродетели – център.
Сега центърът е общността. Говоренето е в първо лице. Благодарността е конкретна.
Това е ясен преход от институционална дистанция към човешка и лична комуникация.
Обръщението е слово за доверие
Това обръщение не се опитва да впечатли. То се опитва да успокои. Не чертае път. Очертава рамка. Не демонстрира власт, а търси доверие.
Коледното послание на кмета оставя усещането за пауза – момент, в който градът спира да спори и си припомня, че е общност.
Дали тази пауза ще се превърне в управленска практика, или ще остане празничен жест, ще стане ясно, когато светлините угаснат и делникът отново се върне под тепетата.
Кмете, търпението на немалка част от пловдивчани се изчерпва, защото:
1. Нито един ремонт в града не бе адекватно проконтролиран и изпълнен – все нещо се дооправя и предстои в окончателния си вид.
2. Градският транспорт става все по-зле: стари автобуси,често грубо обслужване и най-важното – чакане по 20 минути, а през уикенда и над 20 минути на повечето линии. За вечерен транспорт в иначе „културната столица“ и „туристическа дестинация ‘ да не отваряме дума.
3. Презастрояването в кварталите изисква друга стратегия за сметосъбирането. Реалността – бързо препълнени контейнери и разпиляване на боклука. Никаква санкция за магазините, които не осигуряват свое сметосъбиране.
4. Никаква мисъл за качеството на въздуха в града…
Да изреждаме ли още, кмете?! Ясно е, че всичко е така усложнено, че трябва време. Но е факт, че по така изредените проблеми се правят кампанийни пиар акции, които да тушират временно недоволството на хората, а по- сериозните действие все предстоят. Твърда ръка трябва, не евтин пиар и група клакьори около вас, които да ни уверяват колко читав човек сте. Всъщност от последното не може да правим извод за управленските ви качества. Все пак никой не се ражда кмет! Като човек си останете с достойнство и здраве! Като управник – мъката си е вероятно и за Вас, не само за нас.
Прекрасен и достоен изказ на кмета, изказ, от който личи един добър, премерен и работлив човек,изказ на човек, който познава отлично града и хората в него, изказ на човек, който призовава към работа, към търсене на решения, а не просто плюнки и непрекъснато противопоставяне. Да е жив и здрав кметът ни!
Прекрасно коледно послание! А вие продължавате да се издавате! Всичко, което кметът е направил или казал добре ви влудява и дразни! И си личи!
ОСТАВКА!
Каза глупакът “оставка”, защото е злобен и завистлив!