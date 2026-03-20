В Пловдив стартира предизборната кампания

Партийните къщички край Копчетата и на пл. „Централен“ никнат една по една
В първия ден на астрономическата пролет коалицията ГЕРБ–СДС даде символичен старт на предизборната си кампания в Пловдив. Събитието по традиция се проведе на площад „Стефан Стамболов“ и събра кандидати за народни представители от 16 МИР, членове и симпатизанти, присъстваше и досегашният министър на правосъдието Георги Георгиев.
Докато течаха речите, в съседство вървяха дейности по поставяне на павилиони на други политически сили.
Кметът на града Костадин Димитров откри кампанията с акцент върху развитието на Пловдив и необходимостта от приемственост в започнатите проекти. В изказването си той подчерта, че градът има „ясна посока и силна енергия за развитие“, като целта според него е тази посока да бъде запазена.
Сред конкретните теми, засегнати в речта, бяха ключови инфраструктурни и градски проекти – развитието на зоната около река Марица, археологическите обекти като Форума и Източната порта, разширяването на пешеходната зона, инвестиции в спортна инфраструктура и културния календар, както и други обекти с дългосрочно значение за града.
Димитров акцентира и върху обратната връзка с гражданите, като заяви, че срещите „очи в очи“ ще бъдат водещи в кампанията. По думите му, хората търсят „ред, стабилност и сигурност, че започнатото ще бъде довършено“.
Любопитен момент от откриването беше показването на запазено знаме от първата кампания на партията през 2007 г., носещо автограф и пожелание за успех от лидера Бойко Борисов.
На събитието имаше и реакция от публиката. Докато кметът говореше за бъдещите проекти, жена от задните редици извика с въпрос: „А градският транспорт кога?“. В края на речта си Димитров отговори, че ще ѝ обърне лично внимание, след което действително отиде при нея за разговор (виж снимката на корицата).
Откриването премина с фокус върху местните теми и предстоящите срещи с граждани в различните квартали на града.
Чудесно черно знаме са развяли! Ако пловдивчани сега не покажат средния на Герб, няма за кога да чакат! Крадене и само крадене както досега , друго не ни очаква с партията на тиквата ББ!