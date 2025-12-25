Кметът на Пловдив с коледно обръщение: „Истинската сила на града е да останем хора“

С послание за човечност, диалог и съхраняване на пловдивския дух кметът на Пловдив Костадин Димитров се обърна към жителите на града по повод Рождество Христово. В празничното си слово той благодари за споделената година, за критиката и разговорите, и подчерта, че силата на Пловдив е в способността му да съчетава традиция и съвремие, различия и общност.

Пълният текст на коледното обръщение:

„Уважаеми госпожи и господа,

Скъпи пловдивчани,

На Рождество Христово искам да Ви благодаря за всичко, което споделихме през годината – за искрените разговори, за критиката, за съветите. Те са ценни, защото носят онази пловдивска прямота, която прави града ни уникален. Това е нашето „Заедно“ – не като лозунг, а като начин на живот.

Вярвам, че истинската сила на Пловдив е да останем хора в дните, които ни изпитват; да се изслушваме в моментите, в които е най-лесно да се разминем; да запазим доброто в себе си; да съхраним града ни като символ на толерантност и взаимно уважение.

Пловдив е град, който докосва и винаги остава в сърцата. Тук историята се усеща под краката ни, а бъдещето се вижда в очите на хората. От спокойствието на тепетата и река Марица до оживлението на Главната, от старите квартали до новите пространства – навсякъде има частица от онзи дух, който ни събира, дори когато мислим различно.

Това е силата на Пловдив: да съчетава древност и съвремие, традиция и развитие, спомени и надежда.

Коледа е празник, който ни напомня колко важни са споделените моменти със семействата, близките хора и приятелите.

Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топлина, обич и разбирателство.“

Честито Рождество Христово!

С уважение,

Костадин Димитров

Кмет на Пловдив