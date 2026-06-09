Държавен архив – Пловдив отбелязва Международния ден на архивите с изложба за 150 години от Априлското въстание

Ще бъдат отличени читателите на годината, а експозицията „За свободата на един народ“ ще бъде показана за първи път в регионален архив в България

Отдел „Държавен архив“ – Пловдив ще отбележи Международния ден на архивите на 9 юни със специална програма, която включва отличаване на най-активните читатели и откриване на изложба, посветена на една от най-значимите годишнини в българската история.

Събитието ще започне в 17:30 часа в сградата на архива на ул. „Кракра“ №11 с церемония по връчване на грамоти за „Читател на годината“ на изследователи и граждани, които активно използват архивните фондове.

Вечерта ще продължи с откриването на документалната изложба „За свободата на един народ“, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание. Експозицията е съвместен проект на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“ и ще бъде представена за първи път в регионален архив в България.

Изложбата проследява ключови моменти от подготовката и избухването на въстанието чрез ценни архивни документи и свидетелства, като отдава почит на борбата за национална свобода и независимост.

С инициативата Държавен архив – Пловдив се включва в отбелязването на Международния ден на архивите, насочвайки вниманието към ролята на архивното наследство за съхраняването на историческата памет и националната идентичност.