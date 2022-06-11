Кой е Пламен Моллов и какво общо има със „Златната локва“?

Проф. д-р инж. Пламен Неделчев Моллов бе депутат в 39-ото и 40-ото НС, председател на ПГ на НДСВ, съучредител на партията на Стефан Янев „Български Възход“

Има собствен сайт, който започва с мотото: Не е важно какво имаш, важното е как живееш!

Професор, ректор, два пъти депутат от НВДСВ, председател на НЛВК, шеф на БАБХ, от където е уволнен, след сигнали за подкуп – това е резюмето за Проф. Пламен Моллов, замесен в скандала със Здравния пункт на Капитан Андеево, с уличаващ запис, изпратен до медии. От БАБХ потвърждават пред Свободна Европа, че участниците в разговора са Пламен Моллов и сегашният шеф на БАБХ Христо Даскалов, а това е разговорът, за който Даскалов разказа в парламентарната комисия за превенция на корупцията. „Имаме съответните записи, направени на тази среща, всичко се чу (за подкупа) и така нататък. Така че сме предприели това, което трябва да бъде“, каза Даскалов по време на изслушването. Войната е за контрола на парите, свързани с фитосанитарния контрол на границата между България и Турция. Тя избухна, след като правителството прекрати 10-годишен договор с частна фирма, сключен при съмнителни обстоятелства. Тази дейност генерира приход от 5 хил. лева на час.

Кратка биография

Проф. д-р инж. Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив, е професор по управление на качеството и безопасността на храните. Над 20 г. преподава в УХТ по технология на преработката на плодове и зеленчуци.

Той е роден на 09.09.1958 година в Пловдив, семеен с едно дете.

Научна кариера

Специализирал е в Института по физикохимия към БАН, в Изследователския институт Гайзенхайм, в университетите Гент – Белгия, Вагенинген – Холандия, Бърнемут и Гримсби – Англия. Издал е седем учебника и има над 80 научни публикации. Подробната му научна биография е в няколко страници. С нея може да се запознаете ТУК.

От 2007 г. е Председател на Националната лозаро-винарска камара, член на Съюза на учените в България, Научно-техническия съюз в хранителната промишленост и на Съюза на консултантите по управление на качеството. Почетен председател на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България.

Политически профил

Проф. Моллов е бил народен представител в два последователни мандата от 2001 до 2009 г. Има собствен сайт, който започва с мотото „Не е важно какво имаш, важното е как живееш!“.

Като Председател на Парламентарната група на Национално движение за стабилност и възход (НДСВ) представлява своята партия в 39то и 40то Народното събрание. В първото той е председател на парламентарната Комисия по земеделието и горите, а във второто – участва в работата на Временната комисия по европейските въпроси и Временната комисия по земеделието и горите, също така е бил зам.-председател е на парламентарната Комисия по земеделието и горите и е член на Комисията по наука и образование.

Част от дейността му в НС е свързана с развитието на двустранните парламентарни отношения. В периода 2001 – 2005 г. той е заместник-председател и председател на групата за приятелство “България – Германия”. От 2005 г. е Председател на групата за приятелство “България – Швейцария”.

През май 2022-ра стана ясно, че проф. Моллов се присъединява към новия политически проект на бившия служебен премиер ген. Стефан Янев. Ректорът на УХТ Пламен Моллов сред учредителите на ПП „Български възход. Популяризираният запис в случая е и репутационен скандал и за Стефан Янев и новата му партия.

Директор на БАБХ и що е то Златна локва

Дезинфекцията на границата, по-известна като „Златната локва„, е сложила край на много обществени и политически кариери, както и е затвърдила много такива. Тази тенденция важи и за управлението на професора и до ден днешен. „Пръскалото“ е под егидата на БАБХ и глави на шефове на Агенцията са хвърчали най-често заради него.

Пламен Моллов също е минал по този път. Той е бивш директор на Българската агенцията по храните по времето на правителството на Пламен Орешарски. Беше назначен през октомври 2013-та по предложение на тогавашния министър на земеделието Димитър Греков (от квотата на ДПС).

Интересно е да се отбележи в случая е, че той замени на поста Йордан Войнов – уволнен през април с.г., след скандал за дезинфекцията на ГКПП Капитан Андреево.

Моллов беше уволнен през 2015 г. от тогавашния премиер Бойко Борисов (ПП ГЕРБ) след скандал за подкуп. Той беше обвинен от бизнесмена Аладин Харфан – собственик на верига за бързо хранене, че е тормозен за „такса спокойствие“ от името на Моллов. Бизнесменът твърдеше, че директорът е превърнал агенцията в „корумпиран орган“. Тогавашният земеделски министър Десислава Танева обясни, че е извършена проверка за работата на Моллов и са установени сигнали за корупция и от други места, което създава „нетърпимост в сектора„.