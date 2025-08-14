Кофи с боя за подарък на кмета на Пловдив
Как една пловдивчанка преплува бюрократичната Марица в заспалия месец август под тепетата, за да си изхвърли боклука по закон
Елисавета Недялкова е от онези хора, които не се сещат за думата „съвест“ само на 5 юни – Световния ден на околната среда. През по-голямата част от годината живее в Германия, където дори използваното олио има своя специална точка за изхвърляне. В Пловдив обаче този навик се оказа тежко изпитание.
Днес та решила да се освободи от старите кутии с неизползвана боя за вътрешни стени. Не до контейнера, не на принципа „като мине боклукчийския камион и всичко ще вземе“, а по правилата
Както пише на сайта на ОП „Чистота“.
Така започна нейният малък „Одисей по пловдивските улици“.
Първи телефон – без отговор. Втори телефон: „Ние не се занимаваме с това“. Онлайн системата за сигнали – „Грешка, опитайте по-късно“. Дежурният телефон на „Чистота“ – мълчи като изоставена телефонна будка.
С тежка чанта, пълна с кутии боя, Елисавета прекоси половината град. В сградата на Общината на пл. „Стефан Стамболов“ я посреща… охраната.
„Единственият, които ми даде човешко съдействие. Чиновниците бяха невидими. Човекът ми обясни, че мога да ги занеса в базата на ОП-то в Кючука“, разказа развълнувана пред репортера на Под тепето за пътешествието си пловдивчанката.
Вече ядосана и отчаяна, тя извадила своето импровизирано оръжие – два плаката с надписи „Подарък за кмета на Пловдив“ и „Г-н кмете, изхвърлете Вие моя отпадък. Аз не мога, защото Чистота отказва!“
Планирала да ги остави на входа на кмеството, но случайността я срещнала със зам.-кмета по спорт и младежки дейности, шампионът Николай Бухалов. И не с гребла, а с телефон в ръка, той пробил тишината в „Чистота“. След един разговор с него шефката на предприятието му отговорила, че ще приеме отпадъка на жената.
Сега Елисавета ще запали колата, ще закара боята в базата и ще затвори този абсурден епизод…
Но въпросът ѝ остава да виси над Пловдив като незавършен стенопис:
„Кой работи в този град и защо дори боклука не може да си изхвърлиш по правилата?!“
3 коментари
Гербаджийските орки не работят, те само крадат!
хора без работа
Когато „Чистота“ чистеше града, можеше да си оставиш обемисти отпадъци до контейнерите в определени дни и минаваха по график за тях, имаха и в районите гондоли за строителни отпадъци от домакинствата. Откакто почистването на града тихомълком беше отново дадено на небезизвестна частна фирма, той отново започна да затъва в мръсотия, а „Чистота“ се покриха в Кичука и отказват всякакво съдействие. За дребни неща трябва да отидеш чак до базата им накрая на града, което, естествено, много малко хора без работа ще направят. Частната фирма, която извозва боклука на останалата част от Пловдив, изобщо не предлага такива услуги.