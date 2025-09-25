Общественото недоволство в район Южен около проекта на дружеството за Южен обходен колектор расте с всеки изминал ден

На 25 септември кметът на Пловдив Костадин Димитров ще проведе работна среща с представители на държавното дружество – възложител на проекта за Южен обходен колектор, и фирмите-изпълнители. Целта е гражданите най-после да получат конкретни отговори за сроковете и организацията на ремонта в ключовата пътна артерия на район „Южен“, където хаосът продължава близо 3 години.

„Настоявам да има адекватност. Ние съдействаме за ремонта – купуваме допълнително тротоарни плочки. Там, където имаме възможност, помагаме, но единствената роля на общината е да дава възможност за отваряне или затваряне на даден участък. Нека те утре да си поемат своята отговорност пред вас, пред обществото, да кажат какви ще бъдат линейните графици и какво ще бъде свършено“, заяви Димитров.

Той подчерта, че ще настоява за линеен график и ясни отговорности от страна на възложителя и изпълнителя, за да се сложи край на безкрайните отлагания. Повод за острите му думи стана поредната порция критики към ВиК заради недоволството на жителите на „Кючук Париж“, където последната „атракция“ – ръчно рисувана пешеходна пътека – се превърна в символ на безпорядъка около проекта.

Припомняме, че точно преди 11 месеца Костадин Димитров и райкметът на „Южен“ Атанас Кунчев обявиха, че „Идва краят на мъките по бул. Александър Стамболийски“. Тогава, след поредна среща на управата на града и района, от държавното дружество представиха нов линеен график и поеха ангажимент булевардът да бъде изцяло отворен до края на месец януари 2025 г. Днес обаче жителите на квартала продължават да чакат реално облекчение, а търпението им е на изчерпване.

По време на поредния протест миналата седмица, на който Жители на „Южен“ поискаха спешни мерки за безопасност, стана ясно, че поректът ще бъде завършен чак за новата 2027-а година, а от Управата на града призна, че е безсилна пред „ужасът ВиК“. Тази седмица Жители сами започнаха да рисуват пешеходна пътека на бул. „Александър Стамболийски“.

Очаква се след срещата да бъдат обявени конкретни срокове за довършване на обекта и мерки за нормализиране на движението в засегнатите квартали.