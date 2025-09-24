Снимката е символична – докато кметството и ВиК спорят чия е отговорността, гражданите вече „чертаят“ собственото си право на безопасност.

Протестите за безопасност на бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ прераснаха в директни действия. Читатели на Под тепето изпратиха снимка, на която се вижда как мъж с жълта боя и валяк маркира първите линии на пешеходна пътека пред детска градина „Валентина“ на булеварда около номер 111.

Докато всички инстиуции обясняват как не може да има пешеходни пътеки преди края на проекта на ВиК за Южния обходен колектор, който се очаква да е готов най-рано през 2027 г., жителите на Южен всеки ден рискуват живота си по булеварда. Припомняме, че само преди седмица Под тепето отново разказа за драмата на хиляди пловдивчани, който живеят и работят на бул. „Александър Стамболийски“. Подчертахме заедно, специално за администрацията на града, че След Първия учебен ден тържествата приключиха, но оцеляването продължава и в същото време Управата на града призна, че е безсилна пред „ужасът ВиК“. Ето защо кючукпарижани извикаха неволята.

Хората очевидно са решили да не чакат повече институциите, след години ремонти и прехвърляне на отговорността за липсата на пътеки и светофари, след пускане на движението по една от най-натоварените пътни отсечки в града.

„Щом те не могат да осигурят безопасност, ще си я осигурим сами“, коментират хората от двете страни на булеварда.

Те припомнят, че въпреки множеството сигнали и обещания, от ВиК и общината продължават да твърдят, че временни решения не са предвидени.

Снимката е символична – докато кметството и ВиК спорят чия е отговорността, гражданите вече „чертаят“ собственото си право на безопасност.