Взривоопасната комедия „Тестостерон“ с премиера за Пловдив

В Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 16 ноември от 19:00 ч. ще се състои пловдивската премиера на спектакъла „Тестостерон“ от Анджей Сарамонович, под режисурата на Богдан Петканин. Спектакълът на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик пристига в Града под тепетата, за да го превърне сцената в арена на мъжки страсти, хумор без филтър и болезнено откровени истини.

Сюжетът хвърля зрителите директно в най-абсурдния сценарий: Мъжът може и добре да живее, но рано или късно идва моментът за сватба… освен ако любимата не избяга още преди олтара. Дали това е най-голямото нещастие или най-големият късмет? Отговорът остава отворен, но вместо пищно тържество и заветното „Да!“, изоставеният младоженец и неговата компания се озовават в свят на кървави битки, липсващи предни зъби, неочаквани приятелства и сблъсък с мъжкото его. Спектакълът с много самоирония и неподправена енергия търси отговора на вечния въпрос: какво всъщност правят мъжете, когато жените ги няма?

В звездния актьорски състав влизат Кирил Ефремов, Петър Данов, Петър Петков – Шайбата, Борислав Вълов (Ей Бо), Богдан Казанджиев, Алекс Иванов и Силвестър Силвестров.

Визията и атмосферата са дело на Милен Боричев (сценография) и Виктория Мерджанова (костюми), с подкрепата на втория асистент-режисьор Мариела Кашева.

Не пропускайте първото гостуване на комедийния хит в Пловдив. Билети в онлайн платформата Grabo.bg–