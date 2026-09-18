Хитовата комедия „Спанак с картофи“ гостува в Пловдив

Сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще се превърне в съблекалня, изпълнена с интриги и забавление на 7 октомври от 19:00 ч. Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик гостува в Пловдив с емблематичната комедия „Спанак с картофи“ от световноизвестния унгарски драматург Золтан Егреши.

Пиесата е поставяна в над 25 страни по света, а у нас продължава да разпродава салоните благодарение на динамичния си ритъм, блестящия диалог и неповторимия хумор.

Какво наистина се случва зад кулисите на най-популярната игра в света? Трима футболни съдии са заключени в съблекалнята броени минути преди началото на решителен мач. Вместо за тактика и правила обаче, напрежението бързо ескалира около лични съперничества, любовни триъгълници, абсурдни суеверия и комични амбиции. В тази взривоопасна атмосфера футболът остава на заден план, а на преден план излизат комичните недъзи на нашето ежедневие, в които всеки зрител лесно ще припознае себе си.

Под режисурата на Богдан Петканин, публиката ще се наслади на виртуозната игра и неподражаемата харизма на:

Кирил Ефремов – добре познат от малкия екран и сценичните си роли, носи запазената си марка от мъжествен чар и силно комедийно присъствие.

Антоан Петров – един от най-свежите и бързо изгряващи младолики актьори, познат с експлозивната си енергия и перфектен усет за хумор.

Петьо Петков – Шайбата – майсторът на импровизацията и сатирата, който гарантира безупречно забавление и искрен смях до сълзи.

Визията на спектакъла е дело на сценографа Милен Боричев, а музикалната среда е подбрана от самия режисьор Богдан Петканин.

Билети: В онлайн платформата Grabo.bg