НБ „Иван Вазов“ кани на концерт „В навечерието на Рождество“

Камерният концерт „В навечерието на Рождество“ ще се състои на 10 декември (сряда) от 18:00 часа във фоайе Изкуствотека на Народна библиотека „Иван Вазов“.
Това е пето юбилейно издание на коледения концерт на Сдружение „Изкуство във времето“, който традиционно се провежда в библиотеката.
Участват представители на Сдружението: Евгения Ночева (цигулка), Павел Генов (цигулка), Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано).
Гост-изпълнители: Ивелина Рашкова (сопрано), Мария Стоименова (сопрано), цигуларите от НУМТИ „Добрин Петков“: Велизара Вълчанова, Калина Борисова, Адам Рамадан и Теодора Василева.
Сценарий: д-р Злателина Коларова
Водещ: Дарина Иванова
Вход свободен.
ПРОГРАМА:
- Александър Гречанинов (1864–1956) – „Смешната птичка“, изп. Велизара Вълчанова (цигулка) от класа на Евгения Ночева в НУМТИ „Добрин Петков“, Евгения Ночева (цигулка) и Злателина Коларова (пиано)
- Жан-Филип Рамо (1683–1764) – „Гавот“, изп. Калина Борисова (цигулка) от класа на Евгения Ночева в НУМТИ „Добрин Петков” и Злателина Коларова (пиано)
- Хенрих Виенявски (1835–1880) – Каприз опус 18, №4, изп. Теодора Василева (цигулка) от класа на Павел Генов в НУМТИ „Добрин Петков“ и Злателина Коларова (пиано)
- Джовани Батиста Перголези (1710–1736) – Ария на Серпина от операта „Слугинята – господарка“, изп. Мария Стоименова (сопрано) и Злателина Коларова (пиано)
- Едуард Елгар (1857–1934) – „Любовен поздрав“, изп. цигуларите Евгения Ночева, Павел Генов, Адам Рамадан, Теодора Василева и Никола Николов (виолончело)
- Ейми Бийч (1867–1944) – „Романс“, изп. Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано)
- Франц Лехар (1870–1948) – „Мойте устни целуват жарко“ („Meine Lippen, sie kuessen so heiss”), изп. Ивелина Рашкова (сопрано), Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано)
- Иван Василев (1810–1870) – Цигански руски романс, изп. Павел Генов (цигулка) и Теодора Василева (цигулка) от класа на Павел Генов в НУМТИ „Добрин Петков“
- Джеймс Пиърпонт (1822–1893) – „Jingle Bells“, изп. сопраните Ивелина Рашкова и Мария Стоименова, цигуларите Евгения Ночева, Павел Генов и Теодора Василева, Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано)
- Франц Грубер (1787–1863) – „Тиха нощ, свята нощ”, изп. сопраните Ивелина Рашкова и Мария Стоименова, цигуларите Евгения Ночева, Павел Генов и Теодора Василева, Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано)