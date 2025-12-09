НБ „Иван Вазов“ кани на концерт „В навечерието на Рождество“

Камерният концерт „В навечерието на Рождество“ ще се състои на 10 декември (сряда) от 18:00 часа във фоайе Изкуствотека на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Това е пето юбилейно издание на коледения концерт на Сдружение „Изкуство във времето“, който традиционно се провежда в библиотеката.

Участват представители на Сдружението: Евгения Ночева (цигулка), Павел Генов (цигулка), Никола Николов (виолончело) и Злателина Коларова (пиано).

Гост-изпълнители: Ивелина Рашкова (сопрано), Мария Стоименова (сопрано), цигуларите от НУМТИ „Добрин Петков“: Велизара Вълчанова, Калина Борисова, Адам Рамадан и Теодора Василева.

Сценарий: д-р Злателина Коларова

Водещ: Дарина Иванова

Вход свободен.

ПРОГРАМА: