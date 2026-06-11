Пловдив става столица на европейските културни маршрути за два дни

Експерти от България и Европа ще обсъждат как историята, минералните извори, виното и живите традиции могат да превърнат страната ни в още по-привлекателна туристическа дестинация

Пловдив ще бъде домакин на националния форум „Културни маршрути – България 2026“, който на 11 и 12 юни ще събере в Дома на културата „Борис Христов“ представители на държавни институции, общини, научни организации и туристическия сектор.

Събитието идва в контекста на обявената от Министерството на туризма 2026 година на културния туризъм и поставя във фокуса една все по-популярна европейска концепция – културните маршрути като инструмент за развитие на регионите.

България вече е част от осем сертифицирани културни маршрута на Съвета на Европа. Сред тях са Европейският маршрут „Кирил и Методий“, Пътят на лозата и виното ITER VITIS, маршрутът на историческите термални градове с участието на Хисаря, както и маршрути, посветени на римското наследство, книжовността, историческите аптеки и архитектурата на XX век.

Над 100 участници ще дискутират как природното и културното наследство могат да бъдат превърнати в устойчив туристически продукт чрез сътрудничество между науката, бизнеса и местната власт.

Сред акцентите в програмата са минералните извори и балнеотуризмът, поклонническите пътища, литературното наследство, индустриалните паметници, традиционните занаяти и автентичните общности като каракачаните.

Специален гост на форума ще бъде Руи Гомеш – директор на Европейския институт за културните маршрути в Люксембург и изпълнителен секретар на програмата на Съвета на Европа. Той ще изнесе лекция за ролята на културните маршрути като инструмент за устойчиво развитие и културна дипломация.

Паралелно с дискусиите организаторите са подготвили богата съпътстваща програма. Участниците ще разгледат Стария град, Епископската базилика и Античния театър, ще бъде открита изложбата „Културни маршрути – България 2026“, а вторият ден включва посещения в Старосел и Хисаря – две от най-емблематичните дестинации за културен и исторически туризъм в региона.

Форумът се организира от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ под патронажа на Министерството на културата и с подкрепата на Министерството на туризма, Община Пловдив, Община Хисаря и редица национални институции.

Организаторите са категорични, че културните маршрути не са просто туристически продукти, а възможност да се разказват истории, да се свързват общности и да се създава нов икономически потенциал за регионите чрез богатото културно и историческо наследство на България.