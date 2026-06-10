Необичайният формат предизвика коментари в социалните мрежи, макар мнозина да приветстват мащабното събитие

Пловдивската митрополия ще отбележи 170-годишнината на митрополитския храм „Света Великомъченица Марина“ с мащабен гала концерт-спектакъл на сцената на Античния театър. Събитието „Светлина през вековете“ ще се проведе на 15 юли от 20:30 часа и ще събере на една сцена популярни актьори, музиканти, балетисти, фолклорни изпълнители и Митрополитския хор „Св. апостол Ерм“. То се рекламира от няколко дни усилено в социалната мрежа Facebook.

Прави впечатление, че за юбилейната проява се продават билети – практика, която рядко се среща при организирани от Българската православна църква чествания на храмови празници и годишнини. Пропуските вече са в продажба, като цените варират от 8 до 20 евро, в зависимост от местата.

Сред участниците в спектакъла са Мариус Куркински, Десислава Бакърджиева, пианистът Евгени Генчев, примабалерината Марта Петкова, премиер-солистът Никола Хаджитанев, Нина Николина и „Магическите гласове“, братя Владигерови, ансамбъл „Тракия“, Мария Славова, както и водещите Евелин Костова и Антъни Пенев.

От митрополията определят концерта като:

„Празничен поклон пред богатото духовно наследство на светия храм и неговата благородна мисия да съхранява и предава светлината на Христовата вяра и непреходните християнски ценности през поколенията“.

Обявяването на платения спектакъл вече предизвика дискусия в социалните мрежи. Част от коментиращите приветстват инициативата и богатата програма, определяйки я като „чудесна идея“. Други обаче поставят въпроса дали не би било по-подходящо юбилейното събитие да бъде с безплатен достъп.

„Билетите не са скъпи и все пак дали не беше по-благородно да бъде безплатен концертът, за да могат повече и от по-възрастните вярващи да посетят събитието?“, гласи един от коментарите под публикацията на митрополията, който събира одобрението и на други потребители.

Настоящата инициатива идва само няколко месеца след друга нестандартна организация на концерт от Пловдивската митрополия, когато безплатно събитие в Пазарджик изискваше желаещите да вземат поканите си от Пловдив. Тогава „Под тепето“ описа ситуацията като „концерт с малка уловка“, а сега дискусията се пренася върху решението юбилеят на един от най-значимите храмове в града да бъде отбелязан с платен спектакъл, макар и с билети на сравнително достъпни цени между 8 и 20 евро.

Прави впечатление, че никъде в афишните съобщения не става дума, че приходите от билети, или част от тях, ще бъдат използвани за благотворителност.

Храм „Св. Марина“ е един от най-емблематичните духовни символи на Пловдив. Днешната му сграда е изградена между 1851 и 1856 година по проект на майстор Никола Томчев Устабашийски, а в нея се съхраняват уникален дърворезбован иконостас, икони на Захарий Зограф и Станислав Доспевски. Още за историята му четете в рубриката Архивите разказват: Митрополитският храм в Пловдив – единствен с дървена камбанария.

Дали решението за платен вход ще ограничи част от желаещите да присъстват на честването или ще бъде възприето като естествен начин за реализиране на мащабната продукция, предстои да стане ясно на 15 юли, когато Античният театър ще бъде домакин на юбилейния спектакъл „Светлина през вековете“.