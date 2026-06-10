Спомени отпреди половин век за прохождането на първия випуск в Средното специално художествено училище по изящно и монументално изкуство „Цанко Лавренов (днес НХГ) преобразиха в емоционални тийнейджъри зрелите живописци, графици, скулптори, илюстратори, дизайнери, сценографи, костюмиер, архитект, полиграфисти и рекламисти. Обхванати от трудно удържими чувства, мнозина от легендарния випуск’1981 се събраха за откриването на общата си изложба в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив.

Макар че Петър Змийчаров (изкуствовед), Илиян Симеонов (кинорежисьор), Галина Костадинова-Литвин (живописец), Антон Асенов (график) вече „учат ангелите да рисуват“, усещането за ненакърнима общност на духа остава. Към ранните стъпки на талантливите момичета и момчета, към първата им учебна практика, постепенното навлизане в света на изкуството и засилващата се амбиция да са най-добрите ги върнаха разказите на техните учители Христо Николов (по живопис), Костадин Отонов и Васил Николов (по приложна графика), Красимир Линков (по история на изкуството).

„Щастлив съм да видя представеното в тази галерия…Тази изложба показва как целият випуск се е развивал в изкуството. Това означава, че този випуск се е осъществил“, възкликна Христо Николов.

Свои спомени добави и Костадин Отонов: „Имаше голяма любов към всичко, което се правеше в училището, стремеж към високо изкуство, към доказване на всеки един млад автор“.

„Ние, преподавателите, по някакъв начин се оглеждаме в тях – учениците, в това, което те са създали, и се гордеем не по-малко от тях, защото в известен смисъл те са наши творчески рожби“, отбеляза Красимир Линков.

„Те поеха в различни посоки, но посоката на изкуството за всички е една. Понеже са талантливи, те тепърва ще създават още много хубави неща“, убеден е Васил Николов

Сегашният директор на Националната художествена гимназия Светлозар Чавдаров, който е завършил същото училище през 1982 г., обобщи, че заложената преди половин век традиция дава своите резултати и днес. Като знак за това той посочи най-скорошното събитие – в Съвета на Европа е открита изложба, в която могат да се видят творби на ученици от НХГ „Цанко Лавренов“, участвали в Международен конкурс за плакат.

Заслугата за цялата тежка организация по създаването на изложбата „Първи випуск, 1981“, включваща произведения от 42-ма автори, както и за отпечатването на каталога към нея е на двамата съученици Чавдар Бозуков (дизайнер и полиграфист) и Васил Тенев (живописец и рекламист). Експозицията е с вход свободен и може да се види до 28 юни.

Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“ и е част от Календара на културните събития на града за 2026 г.